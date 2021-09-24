ÖSYM 2022 KPSS takvimi açıklandı mı? Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), her yıl kamuya personel atamasında kullanılan puanları belirlemek için gerçekleştiriliyor. İki yılda bir ön lisans ve ortaöğretim düzeyinde gerçekleştirilen sınavlar ise bu yıl yapılmadı. 2022 yılında yapılacak ortaöğretim ve ön lisans sınavlarına katılmayı hedefleyen adaylar, heyecan içinde başvuru takvimini araştırıyor. Peki, ÖSYM 2022 KPSS takvimi açıklandı mı? Lise mezunu, ön lisans ve lisans 2022 KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte son gelişmeler...

2022 KPSS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022 ÖSYM sınav takvimi henüz yayınlanmadı. Bu sebeple 2022 KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans başvuru tarihlerin henüz belli olmadı. Konu hakkında ÖSYM'den açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.