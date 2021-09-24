İSMEK kayıt nasıl yapılır? İSMEK ücretli mi? İSMEK bölümleri nelerdir?

İSMEK KAYIT NASIL YAPILIR?

* Açılan sayfada sistem sizden T.C. kimlik numarası + doğum tarihi bilgilerinizi girmenizi isteyecektir. Bu bilgileri doğru girmeniz halinde sizi tanıyacaktır. Eksik bilgileri devamında dolduracaksınız. Yabancı ülke vatandaşları ise Foreign Student Login yani (Yabancı Kursiyer Girişi) butonuna tıklayarak kayıt için gerekli bilgileri doldurabilirler.

* Siteme ilk defa giriyorsanız sizi ilk olarak 3 farklı kutucuğun yer aldığı şartnameler sayfası karşılayacaktır. Öğrenci şartnamesi, online başvuru ve kayıt şartları ile KVKK aydınlatma ve rıza metnini okumanız ve onaylamanız gerekir. Sonrasında ise eksik bilgilerinizi doldurmanız gereken başka bir forma yönlendirecektir. Eksik bilgileri doldurarak artık kurs seçimi kısmına geçebilirsiniz.

* Kurs seçimi sayfasında gelişmiş filtreleme aracı bulunmaktadır. İlçe, kurs merkezi, alan, branş seçimi yaparak katılmak istediğiniz kurs merkezi ya da eğitimi kolayca bulabilirsiniz.

* Başvurunuzu onaylatmak, kesin kayda dönüştürmeniz gerekir. Bunun için başvuru yaptığınız İSMEK kurs merkezinden sizi aramaları ya da SMS ile ulaşmalarını beklemelisiniz.