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İSMEK kayıt nasıl yapılır? İSMEK ücretli mi? İSMEK bölümleri nelerdir?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.09.2021
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İSMEK kayıt nasıl yapılır? İSMEK ücretli mi? İSMEK bölümleri nelerdir?

İSMEK kayıt nasıl yapılır? İstanbul’da binlerce kişinin mesleki eğitim aldığı İSMEK ücretli mi? İSMEK bölümleri nelerdir? İSMEK kayıtları 24 Eylül Cuma günü itibariyle başladı. İnternet üzerinden kolaylıkla kayıt işlemi yapabilirsiniz. İSMEK kurslarında toplam 4 dalda 22 bölümde eğitim verilecek. İşte; İSMEK kayıt nasıl yapılır sorusunun yanıtı!

İSMEK kayıt nasıl yapılır? İSMEK ücretli mi ücretsiz mi olacak? İSMEK bölümleri merak edilen konulardan birisi olurken, kayıtların nasıl yapılacağı da arama motorlarında sorgulanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından uzun yıllardır düzenlenen İSMEK kurslarıyla vatandaşlara mesleki eğitim veriliyor. Kurslara katılım göstermek isteyenler İSMEK kayıt nasıl yapılır? İSMEK ücretli mi gibi sorulara da cevap arıyor.

İSMEK BÖLÜMLERİ NELERDİR? (2021-2022)

İSMEK "mesleki eğitimler, kişisel gelişim, güzel sanatlar, el sanatları ve zanaat" olmak üzere 4 dalda, 22 alanda hizmet verecek.

Mesleki Eğitimler;

– Bilişim Teknolojileri
– Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
– Gastronomi ve Mutfak Sanatları
– Grafik ve Teknik Tasarım
– Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri
– Moda Tasarımı ve Tekstil Teknolojisi
– Muhasebe ve Finans
– Robotik ve İnovasyon
– Turizm ve Otelcilik
– Yönetim ve Hizmet
– Ziraat

Kişisel Gelişim;

– Dil Eğitimleri
– Kişisel Gelişim ve Eğitim

Güzel Sanatlar

– Müzik
– Sahne ve Gösteri Sanatları
– Sanat ve Tasarım

El Sanatları ve Zanaat;

– Ahşap Tasarımı ve Teknolojileri
– Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
– Örgü ve İşleme Sanatları
– Süsleme Sanatları
– Tekstil Tasarımı

İSMEK KAYIT NASIL YAPILIR?

İSMEK'in resmi İnternet sitesi kursiyer.ismek.istanbul adresinden İSMEK başvurusu yapabilirsiniz.

İSMEK KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ

İSMEK KAYIT NASIL YAPILIR?

* Açılan sayfada sistem sizden T.C. kimlik numarası + doğum tarihi bilgilerinizi girmenizi isteyecektir. Bu bilgileri doğru girmeniz halinde sizi tanıyacaktır. Eksik bilgileri devamında dolduracaksınız. Yabancı ülke vatandaşları ise Foreign Student Login yani (Yabancı Kursiyer Girişi) butonuna tıklayarak kayıt için gerekli bilgileri doldurabilirler.

* Siteme ilk defa giriyorsanız sizi ilk olarak 3 farklı kutucuğun yer aldığı şartnameler sayfası karşılayacaktır. Öğrenci şartnamesi, online başvuru ve kayıt şartları ile KVKK aydınlatma ve rıza metnini okumanız ve onaylamanız gerekir. Sonrasında ise eksik bilgilerinizi doldurmanız gereken başka bir forma yönlendirecektir. Eksik bilgileri doldurarak artık kurs seçimi kısmına geçebilirsiniz.

* Kurs seçimi sayfasında gelişmiş filtreleme aracı bulunmaktadır. İlçe, kurs merkezi, alan, branş seçimi yaparak katılmak istediğiniz kurs merkezi ya da eğitimi kolayca bulabilirsiniz.

* Başvurunuzu onaylatmak, kesin kayda dönüştürmeniz gerekir. Bunun için başvuru yaptığınız İSMEK kurs merkezinden sizi aramaları ya da SMS ile ulaşmalarını beklemelisiniz.

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