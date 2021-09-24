Üniversite öğrencilerine yönelik verilen burs ve kredi için geri sayım başladı. YKS ve DGS ile yerleşen öğrenciler heyecan içinde başvuru takvimini araştırıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen KYK burs ve kredi için hazırlıklar sürüyor. Yükseköğrenim gören öğrencilerin maddi açıdan desteklenmeleri için sağlanan burs ve kredi ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, GSB burs başvuru takvimi açıklandı mı? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru takvimi henüz belli olmadı. YKS ve DGS üniversite yerleştirmelerinin tamamen sona ermesinin ardından burs ve kredi başvuruları başlayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulacak başvuru takvimi belli olduğunda ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.