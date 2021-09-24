DGS ek tercih ne zaman, tarih belli mi? 2021 DGS ek tercih ve yerleştirme başvuru tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. DGS tercih sonuçları kısa süre önce açıklandı. İlk tercihlerde umduğunu bulamayan adaylar ek tercihler için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, DGS ek tercih ne zaman, tarih belli mi? 2021 DGS ek tercih

2021 DGS EK TERCİH KILAVUZ VE BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.