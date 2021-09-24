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DGS ek tercih ne zaman, tarih belli mi? 2021 DGS ek tercih ve yerleştirme başvuru tarihleri açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.09.2021
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DGS ek tercih ne zaman, tarih belli mi? 2021 DGS ek tercih ve yerleştirme başvuru tarihleri açıklandı mı?

DGS ek tercih ne zaman, tarih belli mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından DGS ek tercih tarihleri son dakika haberi olarak duyurulacak. Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçları akabinde herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar DGS yerleştirme başvuruları için beklemeye başladı. ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamalar bu süreçte yakından takip ediliyor. İşte, DGS ek tercih ne zaman, tarih belli mi? 2021 DGS ek tercih ve yerleştirme başvuru tarihleri açıklandı mı?

DGS ek tercih ne zaman, tarih belli mi? 2021 DGS ek tercih ve yerleştirme başvuru tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. DGS tercih sonuçları kısa süre önce açıklandı. İlk tercihlerde umduğunu bulamayan adaylar ek tercihler için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, DGS ek tercih ne zaman, tarih belli mi? 2021 DGS ek tercih

2021 DGS EK TERCİH KILAVUZ VE BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz sene DGS tercih sonuçları 7 Ekim'de açıklanmış, ek tercihler 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı.

Açıklama gelince haberimizden öğrenebilirsiniz.

DGS TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

DGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 27 Ağustos-7 Eylül'de tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre adaylar sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek.

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