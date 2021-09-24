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ALES sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM ile ALES sonuçları ayın kaçında açıklanır?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.09.2021
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ALES sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM ile ALES sonuçları ayın kaçında açıklanır?

ALES sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ALES, sınav sonuçları adaylar tarafından merakla bekleniyor. ÖSYM tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, ALES sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM ile ALES sonuçları ayın kaçında açıklanır?

ALES sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM ile ALES sonuçları ayın kaçında açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ALES sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz pazar günü yapılan sınavın sonuçları için son dakika açıklaması bekleniyor. İşte, ALES sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2021 takvimine göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları 14 Ekim'de ilan edilecek. ALES sonuçları aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak.

2021-ALES/2 SINAVI TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

ÖSYM'den yapılan açıklamada "19 Eylül 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 19 Eylül 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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