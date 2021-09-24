ALES sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM ile ALES sonuçları ayın kaçında açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ALES sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz pazar günü yapılan sınavın sonuçları için son dakika açıklaması bekleniyor. İşte, ALES sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2021 takvimine göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları 14 Ekim'de ilan edilecek. ALES sonuçları aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak.