Pedagojik formasyon başvuruları başladı mı 2021? Formasyon dersleri belli mi, açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pedagojik formasyon ile ilgili gelişmeler binlerce lisans mezunu tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası programı ile sağlanan pedagojik formasyon belgesi, 2020 yılında Talim ve Terbiye Kurulu'nun kararıyla kaldırılmıştı. Pedagojik formasyonun bu sene yeniden verilecek olması ile başvurular kabul edilecek. İşte, Pedagojik formasyon başvuruları başladı mı 2021? Formasyon dersleri belli mi, açıklandı mı?

2021 2022 PEDAGOJİK FORMASYON BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Pedagojik formasyon 2021 2022 başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Pedagojik formasyon ile ilgili gelişme olması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.