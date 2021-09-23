Okullar Kasım ara tatili 2021 ne zaman? 2021 ara tatil kaç gün, hafta sürecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okulların yeni eğitim ve öğretim yılına başlamasının ardından takvim merak ediliyor. Veliler ve öğrenciler Kasım ara tatiline yönelik detayları sorgulaması devam ediyor. İşte, okullar Kasım ara tatili 2021 ne zaman? 2021 ara tatil kaç gün, hafta sürecek?

15 TATİL NE ZAMAN?

Sömestr tatili, 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022'de tamamlanacak.