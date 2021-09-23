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Okullar Kasım ara tatili 2021 ne zaman? 2021 ara tatil kaç gün, hafta sürecek?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.09.2021
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Okullar Kasım ara tatili 2021 ne zaman? 2021 ara tatil kaç gün, hafta sürecek?

Okullar Kasım ara tatili 2021 ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının başlamasının ardından öğrenciler ve veliler Kasım ara tatilin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından takvim açıklanmıştı. İşte, okullar Kasım ara tatili 2021 ne zaman? 2021 ara tatil kaç gün, hafta sürecek?

Okullar Kasım ara tatili 2021 ne zaman? 2021 ara tatil kaç gün, hafta sürecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okulların yeni eğitim ve öğretim yılına başlamasının ardından takvim merak ediliyor. Veliler ve öğrenciler Kasım ara tatiline yönelik detayları sorgulaması devam ediyor. İşte, okullar Kasım ara tatili 2021 ne zaman? 2021 ara tatil kaç gün, hafta sürecek?

15 TATİL NE ZAMAN?

Sömestr tatili, 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022'de tamamlanacak.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.

2021-22 MEB Takvimi

* 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos Salı günü başlayacak.

* Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.

* Birinci dönem, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak, ardından ilk ara tatil 15-19 Kasım arasında verilecek. Daha sonra sömestr tatili 21 Ocak'ta başlayıp, 7 Şubat'ta sona erecek.

* İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılıp 17 Haziran 2022 Cuma sona eğitim öğretim yılı sona erecek.

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