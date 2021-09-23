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KYK yurt yedek sonuçları sorgula: KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı 2021? KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.09.2021
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KYK yurt yedek sonuçları sorgula: KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı 2021? KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir?

KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KYK yurt başvuru sonuçları sonrasında yerleşme hakkı elde edemeyen öğrenciler yedek sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. E Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yedek yerleştirmelerin ilk 20 Eylül'de yapıldı. Adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. İşte, KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı 2021? KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir?

KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı 2021? KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk etapta açıklanan sonuçlar neticesinde yerleşme hakkı elde edemeyen adaylar, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. İşte, KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı 2021? KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir?

KYK yedek yurt sonuçları belirli tarihlerde açıklanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yedek yerleştirmelerin ilk 20 Eylül'de yapıldı. Şimdi sıra ikinci yedek yerleştirmeye geldi. İlk üç açıklamanın ardından yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.

KYK YURT YEDEK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılan açıklamaya göre , yedek sırası bekleyen öğrenciler için ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül'de, üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül'de gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.

KYK YEDEK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.

Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

KİM 7/24 ÖĞRENCİLERİN HİZMETİNDE

Öğrencilerin yaşadığı sorunlara anında çözüm bulabilmek için 7/24 hizmet veren GSB KİM (Kurumsal İletişim Merkezi), kayıt sürecinde de öğrencilerin hizmetinde olacak.

Öğrenciler, 444 0 472 numaralı Kurumsal İletişim Merkezinden ya da resmi Twitter hesabı KYK_DESTEK ve GSB_DESTEK üzerinden yardım talebinde bulunabilecek.

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