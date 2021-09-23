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KYK 2. yurt yedek sonuçları açıklandı mı? KYK 2. yurt yedek sonucu nasıl öğrenilir?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.09.2021
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KYK 2. yurt yedek sonuçları açıklandı mı? KYK 2. yurt yedek sonucu nasıl öğrenilir?

KYK yurtlarına yerleşmek isteyen binlerce öğrenci yedek sırasında bulunuyor. Yedeklerde bulunan öğrenciler asıl sıraya yerleşmek için beklenti içerisinde bulunuyor. KYK tarafından ilki 20 Eylül’de açıklanan yurt yedek sonuçlarının ikincisi 23 Eylül’de açıklanacak. Peki; KYK 2. yurt yedek sonuçları açıklandı mı? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları uygun fiyatlı olması, güvenli ve huzurlu bir konaklama sunmasıyla biliniyor. İşte; KYK 2. yurt yedek sonuçları hakkında merak edilen bilgiler!

KYK 2. yurt yedek sonuçları açıklandı mı? KYK 2. yurt yedek sonucu günün merak edilen konularından birisi oldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından ilki 20 Eylül'de açıklanan yedek yerleştirmelerin ikincisi 23 Eylül'de yapılıyor. Yurt sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı da araştırılan konuların başında geliyor. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıtlarını yaptırmadığında yedek öğrenciler yerlerine yerleştiriliyor.

KYK 2. YURT YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sonuçlar henüz açıklanmadı. E-Devlet üzerinden gün içerisinde sonuçların açıklanacağı tahmin ediliyor.

KYK YEDEK YURT SIRASI NE ZAMAN GELİR?

Yedek sırası bekleyen öğrenciler için ilk yedek yerleştirme 20 Eylül'de, ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül'de, üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül'de gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.

İLK KAYIT ÜCRETİ ÖDENECEK

Yurt hakkı kazanan öğrencilerin öncelikle kendilerine verilen süre içerisinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerinden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve gün bazında yatak ücreti yer alıyor.

Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.

Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirilme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödeniyor. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınıyor ve yurttan kayıt sildirdiğinde öğrenciye iade ediliyor.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

1. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 230

DEPOZİTO ÜCRETİ: 314

2. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 250

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

3. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 290

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

4. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 325

DEPOZİTO ÜCRETİ: 444

5. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 360

DEPOZİTO ÜCRETİ: 492

6. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 390

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