15 bin öğretmen atama branş dağılımı kontenjanlar nasıl? MEB Öğretmen ek atama başvuru tarihleri!
15 bin öğretmen atama branş dağılımı kontenjanlar belli oldu! MEB öğretmen ek atama başvuru tarihleri duyuruldu. Kadroya geçmek isteyen binlerce öğretmen adayı atamaların ne zaman olacağını ve branşlardaki durumu merak ediyordu. Öğretmen adaylarının beklediği açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı duyuruya göre; ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim’de yapılacak. İşte; 15 bin öğretmen atama branş dağılımı ve kontenjanlar!
15 bin öğretmen ek atama başvuru tarihleri duyuruldu. MEB 15 bin öğretmen atama branş dağılımı kontenjanlar yoğun şekilde araştırılan konuların başında geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı yayımladığı kılavuzla, öğretmen adaylarının tercihlerinde kullanacağı branş dağılımı ve kontenjanları hakkında bilgi verdi. Öğretmenler ek atama sürecinde tercihlerini 27 Eylül'den itibaren yapabilecek!
15 BİN ÖĞRETMEN EK ATAMA BAŞVURU TARİHLERİ!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini internet sitesinden yayımladı. Buna göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak.
Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek.
Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek. Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.
Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak. Öte yandan milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.
KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?
1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.
2. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.
3. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim'de belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23.59.59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.
4. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.
5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum." "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.
6. Tercihlerine atanamayan adaylardan "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.
7. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.
8. Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilecektir.
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- 15 bin öğretmen atama branş dağılımı kontenjanlar nasıl? MEB Öğretmen ek atama başvuru tarihleri!
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