YKS üniversite ek tercihleri ne zaman bitiyor? YKS 2. ek tercih hangi tarihte yapılacak? 140 puan alanlar...

YKS üniversite ek tercihleri ne zaman bitiyor? YKS 2. ek tercih hangi tarihte yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS ek tercih süreci dün itibariyle başladı. Terichlerini yapmak isteyen adaylar süreç için takvimi yakından takip ediyor. ÖSYM adayları bilgilendirmek için detaylı açıklamalarda bulundu. İşte, YKS üniversite ek tercihleri ne zaman bitiyor?

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN? YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYINLANDI MI?

YKS ek tercihleri, 20-23 Eylül'de http://ais.osym.gov.tr ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabilecek. ÖSYM'den gelen bu açıklama ile beraber, öğrencilerin günlerdir yanıtını aradığı '2021 YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak, ek yerleştirme kılavuzu ne zaman yayımlanacak?' sorusu da cevap bulmuş oldu.