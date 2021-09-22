YKS üniversite ek tercihleri ne zaman bitiyor? YKS 2. ek tercih hangi tarihte yapılacak? 140 puan alanlar...
YKS üniversite ek tercihleri ne zaman bitiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğrenci istedikleri bölümlere yerleşti. Herhangi bir lisans ve önlisans programına yerleşemeyen adaylar ek tercihlerde yeniden şansını deneyecek. Adaylar tercih takvimi hakkında gelecek açıklamaları bekliyor. İşte, YKS üniversite ek tercihleri ne zaman bitiyor? YKS 2. ek tercih hangi tarihte yapılacak? 140 puan alanlar...
YKS üniversite ek tercihleri ne zaman bitiyor? YKS 2. ek tercih hangi tarihte yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS ek tercih süreci dün itibariyle başladı. Terichlerini yapmak isteyen adaylar süreç için takvimi yakından takip ediyor. ÖSYM adayları bilgilendirmek için detaylı açıklamalarda bulundu. İşte, YKS üniversite ek tercihleri ne zaman bitiyor?
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN? YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYINLANDI MI?
YKS ek tercihleri, 20-23 Eylül'de http://ais.osym.gov.tr ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabilecek. ÖSYM'den gelen bu açıklama ile beraber, öğrencilerin günlerdir yanıtını aradığı '2021 YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak, ek yerleştirme kılavuzu ne zaman yayımlanacak?' sorusu da cevap bulmuş oldu.
YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
Ek yerleştirme ücreti 25,00 TL'dir. Ek yerleştirme ücreti, 24 Eylül 2021 tarihi saat 23.59'a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.
Ek yerleştirme ücreti, tercih süresi tamamlandıktan sonraki ilk resmi iş günü saat 23.59'a kadar yatırılabilir. Bu süre tamamlandıktan sonra ek yerleştirme ücreti yatırılamaz.
YKS EK TERCİHLERİ BAŞLADI
YKS ikinci tercihleri 20 Eylül saat 10.00'da başlayacak ve 23 Eylül saat 23.59'da sona erecek. ÖSYM tarafından yapılan bilgilendirmede, "Ek yerleştirme işlemleri, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
ÜNİVERSİTE EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?
2021-YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır. Adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.
TYT puanı 150 ve üzeri olan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir. İlgili AYT/YDT puanı 180 ve üzeri olan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.
Tercihlerin tümünün doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazmakla yetinebilir. Bu durumda adayın, girmek istediği bu dört programı (1.) sıra numaralı yerden başlayarak tercih sırasına göre yazması gerekir.
Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih iptali yapılmaz. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizi alarak saklayınız.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS üniversite ek tercihleri ne zaman bitiyor? YKS 2. ek tercih hangi tarihte yapılacak? 140 puan alanlar...
- Aylık 100, 400, 600 TL burs! VGM burs başvuruları ne zaman? 2021-2022 ilkokul, ortaokul, lise, üniversite...
- Cinayet Süsü filmi konusu nedir? Cinayet Süsü oyuncuları kimdir?
- CS:GO güncelleme notları! CS GO Girdap operasyonunda neler var? CS: GO güncelleme çıktı mı?
- 15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB takvimi 15 bin öğretmen atama başladı mı?
- İŞKUR temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 Kültür ve Turizm Bakanlığı başvuru şartları...
- Çalışan çalışmayan herkese 300-400-600 TL ödeme! PTT’den hemen ödeniyor! Bu parayı alması çok kolay!
- Magnum Porsche çekilişi 2021 ne zaman? Magnım Porsche Taycan 4S çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Danla Bilic’in sevgilisi Yusuf Engin kimdir? Yusuf Engin kaç yaşında, ne iş yapıyor?
- Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı: 2021 İŞKUR kura çekimi ne zaman? İşte şartlar ve kadrolar...
- Kayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman? 2021 Süper Lig 6. hafta Kayseri GS maçı hangi kanalda?
- Kuruluş Osman bugün var mı yok mu? 22 Eylül Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?