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İSMEK kayıtları ne zaman başlıyor? 2021-2022 İSMEK kurs kayıtları başladı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.09.2021
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İSMEK kayıtları ne zaman başlıyor? 2021-2022 İSMEK kurs kayıtları başladı mı?

İSMEK kurs kayıtları başladı mı? 2021-2022 dönemi İSMEK kayıtları ne zaman başlıyor? İSMEK tarafından eğitim almak isteyen İstanbullu vatandaşlar kurs kayıt dönemlerini kaçırmak istemiyor. İSMEK kurslarında birçok mesleki eğitim ücretsiz olarak veriliyor. Toplam 142 merkezde eğitim almak isteyen adaylar da İSMEK kayıtları ne zaman başlıyor sorusunun cevabını sorguluyor. İSMEK kurslarının bu yıl yüz yüze olması planlanıyor.

İSMEK kayıtları ne zaman başlıyor? 2021-2022 İSMEK kurs kayıtları başladı mı? Eylül ayının gelmesi ve okul sezonunun başlamasıyla birlikte İSMEK kayıtlarının ne zaman başlayacağı da arama motorlarında sorgulanıyor. İstanbul genelinde İSMEK kurslarında her yıl binlerce kişi eğitim alıyor ve meslek kazanıyor. İşte; İSMEK kayıtları hakkında merak edilen bilgiler!

İSMEK KAYITLARI NE ZAMAN?

Daha önce yapılan eğitmen alımı duyurusunda, "İSMEK'te Eylül ayı sonunda başlaması planlanan yüz yüze eğitimler için hazırlıklar sürüyor" ifadesine yer verilmişti. Geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruda ise kurs kayıtlarının 24 Eylül tarihinde alınacağı duyuruldu. Ancak uzaktan eğitim almak isteyen kursiyerler ise aşağıdaki adımlar üzerinden kayıt yaparak adımları tamamlayabilecek.

İSMEK KURS KAYITLARI NASIL YAPILIR?

İSMEK kayıt tarihlerinin açılmasının ardından öncelikle kursiyer.ismek.istanbul adresine tarayıcınızdan giriş yapın.

Ardından açılan sayfada T.C kimlik numaranız ve doğum tarihiniz gibi bilgiler istenilmektedir. İstenilen bilgileri girerek sayfaya giriş yapınız.

Açılan sayfada Öğrenci Şartnamesi, Online Başvuru ve Kayıt Şartları, KVKK Aydınlatma ve Rıza Metni karşınıza çıkar. Bunları okuyarak onaylamanız için yanındaki kutucuğu işaretlemeniz yeterlidir. Ardından Onayla butonuna basınız.

Sisteme ilk defa giriş yapanlar için bir Kursiyer Kayıt Formu çıkmaktadır. Otomatik olarak sayfaya giriş yapınca çıkan formda istenilen tüm bilgileri (Eğitim bilgileri, iş bilgileri, adres bilgileri ve bazı kişisel bilgiler.) eksiksiz bir şekilde girerek Güncelle ve Kurs Seç butonuna tıklayın.

Ardından açılan sayfada bulunan Branşlar, İlçeler ve Kurs Merkezlerini istediğinize göre filtreleyebilir sonrasında istediğiniz kursları seçebilirsiniz.

Seçtiğiniz filtrelemelere göre çıkan kursları veya kurs merkezlerini seç butonuna göre tıklayarak kurs başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Kurs kaydınız oluştuğunda size sisteme girdiğiniz telefon numaranızdan bilgilendirme mesajı gelmektedir.

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