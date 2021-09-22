AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak 2021? AÖF harç ücretleri 2021 ne zaman yatırılacak? İşte takvim...
AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖF kayıt yenileme takvimi öğrencilerin gündeminde ilk sırada yer almayı sürdürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden gerçekleştirilecek olan AÖF kayıt yenileme işlemleri için de tarih aralığı belli oldu. İşte, AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak 2021? AÖF harç ücretleri 2021 ne zaman yatırılacak? İşte takvim...
AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak 2021? AÖF harç ücretleri 2021 ne zaman yatırılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler ders seçimini yaptıktan sonra harç ödemelerini bankalara yapabilecek. Öğrencinin 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçmesi gerekirken AÖF kayıt yenileme işlemleri kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. İşte, AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak 2021? AÖF harç ücretleri 2021 ne zaman yatırılacak?
AÖF KAYIT YENİLEME BİLGİLERİ
Herhangi bir önlisans ya da lisans programından mezun olup Açık Öğretim sistemi üzerinden sınavsız ikinci üniversite için Anadolu Üniversitesi'ne başlayan adaylar 23 Ağustos'tan beri kayıt yaptırabiliyor.
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde herhangi bir bölümde kaydı bulunan öğrencilerin kayıt yenileme tarihleri de açıklandı. 2021 AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül'de başlayacak ve 8 Ekim'de sona erecek.
AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2021 AÇIKLANDI MI?
AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül tarihinde başlayacak ve 8 Ekim'de sona erecek.
Güz dönemi ara sınavı 27-28 Kasım'da, Güz dönemi dönem sonu sınavı ise 8-9 Ocak'ta yapılacak. AÖF, YKS yeni kayıtları 6 Eylül tarihinde başladı ve 10 Eylül'de sona erdi.
KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.
Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.
Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.
Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak 2021? AÖF harç ücretleri 2021 ne zaman yatırılacak? İşte takvim...
- MSB personel alımı sözlü mülakat ne zaman yapılacak? 2021 MSB personel işçi alımı tarihleri açıklandı mı?
- MPİ bilet sorgulama: 22 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?
- 10 bin 732 lira alabilirsiniz! Emekli olmak isteyenlere görülmemiş destek! Yüzde 25 katkı payı...
- DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? DGS ek tercih, yerleştirme takvimi belli oldu mu?
- On binlerce kişiye iş müjdesi! İŞKUR ilanları ardı ardına sıraladı! 4.000 TL maaşlı en az ilkokul mezunu...
- Sadakatsiz yeni sezon ne zaman, neden başlamadı? Sadakatsiz yeni sezon bu akşam başlayacak mı? 22 Eylül Kanal D....
- 2022 Asgari ücret tahmini ortaya çıktı! Asgari ücret 2022 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman belli olur?
- YKS üniversite ek tercihleri ne zaman bitiyor? YKS 2. ek tercih hangi tarihte yapılacak? 140 puan alanlar...
- Aylık 100, 400, 600 TL burs! VGM burs başvuruları ne zaman? 2021-2022 ilkokul, ortaokul, lise, üniversite...
- Cinayet Süsü filmi konusu nedir? Cinayet Süsü oyuncuları kimdir?
- CS:GO güncelleme notları! CS GO Girdap operasyonunda neler var? CS: GO güncelleme çıktı mı?