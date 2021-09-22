AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak 2021? AÖF harç ücretleri 2021 ne zaman yatırılacak? İşte takvim...

AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak 2021? AÖF harç ücretleri 2021 ne zaman yatırılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler ders seçimini yaptıktan sonra harç ödemelerini bankalara yapabilecek. Öğrencinin 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçmesi gerekirken AÖF kayıt yenileme işlemleri kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. İşte, AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak 2021? AÖF harç ücretleri 2021 ne zaman yatırılacak?

AÖF KAYIT YENİLEME BİLGİLERİ

Herhangi bir önlisans ya da lisans programından mezun olup Açık Öğretim sistemi üzerinden sınavsız ikinci üniversite için Anadolu Üniversitesi'ne başlayan adaylar 23 Ağustos'tan beri kayıt yaptırabiliyor.