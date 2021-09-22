15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB takvimi 15 bin öğretmen atama başladı mı?

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ek öğretmen atamaları için başvurular 27 Eylül Pazartesi başlayacak. Öğretmen ataması branş ve kadro dağılımı bu tarihten önce yayınlanacak. Bu bilgilere göre branş dağılımın bir hafta içerisinde belli olması ön görülüyor.

Öte yandan konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Bakan Özer, "Atamaya ilişkin çalışmalarımız devam etmekte olup branş dağılımları ve atama takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız." demişti.