15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB takvimi 15 bin öğretmen atama başladı mı?
15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB atama takvimini araştıran vatandaşlar 15 bin öğretmen atama başladı mı sorusuna yanıt arıyor. Yüzbinlerce öğretmen adayı, üniversiteden mezun olduktan sonra atama bekleyenler arasına katılıyor. Devlet okullarına kadrolu bir şekilde yerleşmek isteyen öğretmen adayları da kadro taleplerinden faydalanmak istiyor. Peki; 15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB 15 bin öğretmen atama başladı mı? İşte detaylar!
15 bin öğretmen atama başladı mı? 15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB atama takvimi vatandaşlar tarafından merak edilen konuların başında geliyor. Öğretmen adayları atamaların ne zaman başlayacağını yoğun şekilde araştırıyor. Her yıl yüzbinlerce öğretmen adayı atanmayı beklerken, açılan kadrolara da yoğun şekilde başvuru yapılıyor. Peki; 15 bin öğretmen atama başladı mı?
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Ek öğretmen atamaları için başvurular 27 Eylül Pazartesi başlayacak. Öğretmen ataması branş ve kadro dağılımı bu tarihten önce yayınlanacak. Bu bilgilere göre branş dağılımın bir hafta içerisinde belli olması ön görülüyor.
Öte yandan konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Bakan Özer, "Atamaya ilişkin çalışmalarımız devam etmekte olup branş dağılımları ve atama takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız." demişti.
MEB 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini internet sitesinden yayımladı.
Buna göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek.
Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.
Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.
Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak.
Öte yandan milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aylık 100, 400, 600 TL burs! VGM burs başvuruları ne zaman? 2021-2022 ilkokul, ortaokul, lise, üniversite...
- Cinayet Süsü filmi konusu nedir? Cinayet Süsü oyuncuları kimdir?
- CS:GO güncelleme notları! CS GO Girdap operasyonunda neler var? CS: GO güncelleme çıktı mı?
- 15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB takvimi 15 bin öğretmen atama başladı mı?
- İŞKUR temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 Kültür ve Turizm Bakanlığı başvuru şartları...
- Çalışan çalışmayan herkese 300-400-600 TL ödeme! PTT’den hemen ödeniyor! Bu parayı alması çok kolay!
- Magnum Porsche çekilişi 2021 ne zaman? Magnım Porsche Taycan 4S çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Danla Bilic’in sevgilisi Yusuf Engin kimdir? Yusuf Engin kaç yaşında, ne iş yapıyor?
- Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı: 2021 İŞKUR kura çekimi ne zaman? İşte şartlar ve kadrolar...
- Kayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman? 2021 Süper Lig 6. hafta Kayseri GS maçı hangi kanalda?
- Kuruluş Osman bugün var mı yok mu? 22 Eylül Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?
- Arda Yurtseven neden öldü, katili kimdir? 16 yaşındaki öğrenci Arda Yurtseven ölüm sebebi nedir?