ÖSYM ek tercih ne zaman açıklanır? 2021 YKS 1. ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Son durum...

YKS ek yerleştirme sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarına göre tercihler alınıyor. İlk tercih sonuçlarına göre yerleştirme işlemleri tamamlandı. Şimdi ise ek tercih bildirimleri alınıyor. Peki, ÖSYM ek tercih ne zaman açıklanır? 2021 YKS 1. ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, YKS ek tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak, ek yerleştirme üniversite kayıtlarının ekim ayının ilk haftası yapılacak olmasından dolayı sonuçların birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Bizde ek tercih sonuçlarını yakından takip ediyoruz. ÖSYM tarafından detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.