MEB tarih verdi! Bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak? 2021 İOKBS bursluluk sınav sonuçları için geri sayım!

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 eğitim öğretim dönemine ilişkin bursluluk sınavı 5 Eylül'de gerçekleştirildi. Eylül ayının bitmesine kısa bir süre kala gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Bakanlık tarafından sınav sonuçları hakkında resmi açıklama geldi. Peki, bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak? 2021 İOKBS bursluluk sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak? İşte haberin detayları...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.