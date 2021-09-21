AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖF 2021 güz dönemi kayıt takvimi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversiteye gitmeye fırsatı olmayanlar veya dışarıdan okumak isteyenler için uzaktan eğitim sağlayan AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül Pazartesi günü başlayıp 8 Ekim Cuma günü sona erecek. İşte, AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

Üniversiteye gitmeye fırsatı olmayanlar veya dışarıdan okumak isteyenler için uzaktan eğitim sağlayan AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül Pazartesi günü başlayıp 8 Ekim Cuma günü sona erecek.