AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖF 2021 güz dönemi kayıt takvimi açıklandı mı?
AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖF kayıt yenileme işlemleri için tarihler Anadolu Üniversitesi tarafından duyuruldu. İşlemler sırasında uygulanması gereken adımlar büyük önem taşıyor. AÖF kayıt yenile tarihleri takvimde belli oldu. İşte, AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖF 2021 güz dönemi kayıt takvimi açıklandı mı?
AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖF 2021 güz dönemi kayıt takvimi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversiteye gitmeye fırsatı olmayanlar veya dışarıdan okumak isteyenler için uzaktan eğitim sağlayan AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül Pazartesi günü başlayıp 8 Ekim Cuma günü sona erecek. İşte, AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak?
Üniversiteye gitmeye fırsatı olmayanlar veya dışarıdan okumak isteyenler için uzaktan eğitim sağlayan AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül Pazartesi günü başlayıp 8 Ekim Cuma günü sona erecek.
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
AÖF tarafından paylaşılan akademik takvime göre güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül ile 8 Ekim tarihleri arasında yapılacak.
AÖF KAYIT YENİLEME ADIMLARI
AÖF kayıt yenileme işlemleri gerçekleştirirken aşağıdaki adımların sırasıyla uygulanması gerekiyor.
1- Derslerini seç.
2- Ücretini öde.
3- Otomasyondan kaydını kontrol et.
4- Ders kitapların eKampüs'te.
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