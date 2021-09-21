AKS sonuçları açıklandı mı? 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı AKS sonuçları bugün açıklanır mı?
AKS sonuçları açıklandı mı? 2021 AKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) sınavı 5 Eylül tarihinde yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Adaylık Kaldırma Sınavı AKS sonuçları meb.gov.tr adresinden açıklanacak. Sınava giriş yapan binlerce aday sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenlerin, aday öğretmenliklerinin kaldırılması yani asli öğretmenliğe geçiş için her sene sınav yapılıyor.
AKS sonuçları açıklandı mı? AKS sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 AKS Adaylık Kaldırma Sınavı 5 Eylül tarihinde düzenlenmiş ve sınava binlerce öğretmen giriş yapmıştı. Sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenlerin giriş yaptığı sınav sonucuna göre öğretmenler asli öğretmenliğe geçiş yapabiliyor. Peki; AKS sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar!
AKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav sonuçlarının 20 gün içerisinde açıklanması bekleniyordu. Sınavın 5 Eylül tarihinde gerçekleştirildiği düşünülürse sonuçların bu hafta içerisinde açıklanacağı tahmin ediliyor.
AKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sınava ilişkin kılavuz içerisinde yer alan bilgiye göre AKS sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
AKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.
b. Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
c. Sınavda yer alan her sorunun puan değeri eşit ağırlığa sahiptir.
ç. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi halinde; soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecek.
e. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacak.
ADAYLIK KALDIRMA SINAVI NEDİR?
Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenlerin, aday öğretmenliklerinin kaldırılması yani asli öğretmenliğe geçiş için her sene sınav yapmaktadır. Bu sınava adaylık kaldırma sınavı yani AKS adı verilmektedir. Adaylık Kaldırma Sınavı yani AKS, her sene 81 il merkezinde tek sınavda yapılır.
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