140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? Üniversite yerleştirme süreci devam ediyor. İlk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ile tercih yapamayanlardan 150 puan ve üstü alanlar 20-23 Eylül tarihlerinde ek tercih başvurusu yapacak. Şimdi ise gözler 140 puan alanlara çevrildi. Peki, YKS TYT 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 2021 ÖSYM YKS 3. tercihler ne zaman alınacak? İşte cevaplar...

140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?

YKS ikinci tercih sürecinin tamamlanmasının ardından 140 puan alanlar için de ilave tercih alınacak. 140 puan alanların tercih takvimi daha sonra duyurulacak. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. ÖSYM tarafından konu hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.