YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı, belli mi? YKS ek tercih ücreti ne kadar? Takvim için detaylar...

YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı, belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS ek tercih tarihleri ve yerleştirme kılavuzunun yayınlanmasının ardından gözler başvuru işlemlerine çevrildi. İlk tercih sürecinde üniversite programların yerleşemeyen adaylar YKS ek tercihlerini 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında yapacaklar. İşte, YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı, belli mi? YKS ek tercih takvimi için detaylar...

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS ikinci tercihleri 20 Eylül saat 10.00'da başlayacak ve 23 Eylül saat 23.59'da sona erecek. ÖSYM tarafından yapılan bilgilendirmede, "Ek yerleştirme işlemleri, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.