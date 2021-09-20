YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı, belli mi? YKS ek tercih ücreti ne kadar? Takvim için detaylar...
YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı, belli mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı, tüm detaylar belli oldu. ÖSYM tarafından paylaşılan YKS ek tercih tarihleri adayları heyecanlandırdı. Konuyla ilgili detayları haberimizde derledik. İşte, YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı, belli mi? YKS ek tercih takvimi için detaylar...
YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı, belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS ek tercih tarihleri ve yerleştirme kılavuzunun yayınlanmasının ardından gözler başvuru işlemlerine çevrildi. İlk tercih sürecinde üniversite programların yerleşemeyen adaylar YKS ek tercihlerini 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında yapacaklar. İşte, YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı, belli mi? YKS ek tercih takvimi için detaylar...
YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS ikinci tercihleri 20 Eylül saat 10.00'da başlayacak ve 23 Eylül saat 23.59'da sona erecek. ÖSYM tarafından yapılan bilgilendirmede, "Ek yerleştirme işlemleri, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
YKS ek tercih ekranı ÖSYM'nin AİS ekranında olacak. Tercihler başladığı zaman başvurularınızı aşağıdaki ekrandan yapabilirsiniz.
YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
Ek yerleştirme ücreti 25,00 TL'dir. Ek yerleştirme ücreti, 24 Eylül 2021 tarihi saat 23.59'a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.
Ek yerleştirme ücreti, tercih süresi tamamlandıktan sonraki ilk resmi iş günü saat 23.59'a kadar yatırılabilir. Bu süre tamamlandıktan sonra ek yerleştirme ücreti yatırılamaz.
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