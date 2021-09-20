YKS ek tercih ücreti ne zaman yatırılacak 2021? YKS ek yerleştirme ücreti nereye, hangi bankaya nereye yatırılır?

YKS ek tercih nasıl yapılır? Ek yerleştirme ücreti nereye yatırılacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından YKS ek tercih takvimi açıklanmıştı. Bu gelişmelerin ardından yerleşemeyen öğrenciler heyecanlı bekleyişini sürdürüyordu. Merakla beklenen süreç bugün başladı. Ek yerleştirme sürecine ilişkin detayları yazımızda ele aldık. Peki, YKS ek tercih nasıl yapılır? 2021 YKS ek tercih ücreti ne zaman, nereye yatırılacak? Üniversite ek yerleştirme kontenjanlar nasıl? İşte cevaplar...

YKS 2. EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS ek tercihler 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ek yerleştirme ücreti 25,00 TL'dir. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecekler.

TYT puanı 150 ve üzeri olan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir. İlgili AYT/YDT puanı 180 ve üzeri olan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.