YKS 140 puan alanlar dikkat! "TYT puanınız 150 veya üzerinde olmadığı için tercih hakkınız bulunmamaktadır" ne demek?

YKS 140 puan alanların tercihleri ne zaman başlayacak? "TYT puanınız 150 veya üzerinde olmadığı için tercih hakkınız bulunmamaktadır" mesajı ile karşı karşıya kalan öğrenciler, büyük bir merakla hangi tarihlerde tercih yapabileceklerini araştırıyor. Konu hakkında ÖSYM'den açıklama geldi. Peki, "TYT puanınız 150 veya üzerinde olmadığı için tercih hakkınız bulunmamaktadır" ne demek? YKS 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacka? İşte haberin detayları...

TERCİH NEDEN YAPILAMIYOR?

"TYT puanınız 150 veya üzerinde olmadığı için tercih hakkınız bulunmamaktadır" mesajı ile karşılaşan öğrenciler neden tercih yapamadığını araştırıyor. Hemen şunu belirtelim ki, 20-23 Eylül tarihleri arasında alınacak YKS ek tercih sürecinde 150 puan ve üstü alanlar tercih yapabilecek. 140-150 puan arası için tercihler ilerleyen günlerde başlayacak. 140 puan alanlar için tercih takvimi açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.