Sel felaketinin yaşandığı Ayancık’ta yüz yüze eğitim başladı

Yurt genelinde 6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitim sel bölgesinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 2 hafta uzaktan eğitim şeklinde devam etti. Ayancık ilçesinde görevli gelen personelin konaklamasını okul ve yurtlarda yapması ile şehirdeki iş makinesi yoğunluğu nedeniyle yüz yüze eğitimin 20 Eylül'de başlayacağı duyurulmuşu. Bu sürede eğitimciler tarafından Milli eğitim Bakanlığı'nın gönderdiği tabletler ve kırtasiye yardımları da öğrencilere ulaştırıldı.





Bugün itibarıyla tüm kademelerde saat 08.30'da ilk ders zili çaldı. Veliler çocuklarını okullarına bırakmak üzere sabah evden çıktı. Birinci sınıf öğrencilerinin okulla ilk buluşması bugün gerçekleşti. Birbirlerini çevrimiçi ortamda görebilen öğretmen ve öğrenciler ise okulda ilk kez kucaklaştı. Okul önlerinde velilerin bekleyişi hakim oldu. Teneffüse çıkan öğrencilerin okul sevinci yansıdı.



Veliler selden etkilenen okulların temizlik ve düzenini iyi gördüklerini belirttiler. Çocuklarının okula başlaması nedeniyle heyecanlı olduklarını söylediler. 4. sınıf öğrencisi Zeynep Keskinsoy, "İlk dersim güzel geçti. Çok heyecanlıydım. Öğretmenimi arkadaşlarımı çok özlemiştim. Sonunda görüştük yani. Okulların açılmasında çok mutluyum. Uzaktan eğitimi ben çok sevmiyorum. Mesela internet kesiliyor giremiyoruz ama okulda olunca her an girebiliyoruz" dedi.