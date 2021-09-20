ÖSYM iletişim numarası: ÖSYM çağrı merkezi numarası nedir? ÖSYM konumu nerede?

İKİNCİ EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN? YKS 140 PUAN ALANLAR...

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 140 puan alanlar için yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek."

2. ek tercih takvimi henüz belli olmadı. Tercih tarihleri açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.