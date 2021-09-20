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ÖSYM iletişim numarası: ÖSYM çağrı merkezi numarası nedir? ÖSYM konumu nerede?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.09.2021 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021
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ÖSYM iletişim numarası: ÖSYM çağrı merkezi numarası nedir? ÖSYM konumu nerede?

ÖSYM iletişim numarası nedir? YKS ek tercih sürecinin başlamasının ardından ÖSYM iletişim bilgileri araştırılmaya başlandı. Ek tercih yapamayan öğrenciler, konu hakkında bilgi alabilmek için ÖSYM iletişim bilgilerini sorguluyor. Konu hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ÖSYM iletişim numarası: ÖSYM çağrı merkezi numarası nedir? ÖSYM konumu nerede? İşte merak edilen her şey...

ÖSYM iletişim numarası, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. YKS ek tercih başvurularının başlamasının ardından ÖSYM iletişim bilgileri araştırılmaya başlandı. 2. tercih sürecinde tercih başvurusu yapamayan ve "tercih hakkınız bulunmuyor" mesajı ile karşılaşan öğrenciler, ÖSYM iletişim bilgileri hakkında detayları araştırıyor. Peki, ÖSYM çağrı merkezi numarası nedir? ÖSYM konumu nerede? ÖSYM iletişim numarası nedir? İşte cevaplar...

ÖSYM İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon: 444 6796 (OSYM) (Çağrı Merkezi)

Adres: Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı No: 1 06800 Bilkent / ANKARA

ÖSYM Başkanlığı Bilkent'te, YÖK binaları yanındadır. Başkanlık Yerleşkesinee EGO 110,111 seferleri kullanılarak Bilkent Metrosundan, EGO 175 seferi kullanılarak Kızılay Güvenpark'tan toplu taşıma yoluyla ulaşılabilmektedir. ÖSYM'ye, Ankara kent merkezinden İnönü Bulvarı, Eskişehir Yolu ve ODTÜ'nün batısından Bilkent'e giden bulvar izlenerek gidilebilir.

ÖSYM Ankara bürosu ise Çetin Emeç Bulvarı'nda, Yukarı Öveçler Mahallesi, 1290. Sokak, No: 2 adresinde yer almaktadır.

İKİNCİ EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN? YKS 140 PUAN ALANLAR...

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 140 puan alanlar için yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek."

2. ek tercih takvimi henüz belli olmadı. Tercih tarihleri açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.

YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

YKS ek tercihler 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ek yerleştirme ücreti 25,00 TL'dir. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecekler.

TYT puanı 150 ve üzeri olan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir. İlgili AYT/YDT puanı 180 ve üzeri olan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?

* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

* ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den

YKS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR

Aşağıdaki linklere tıklayarak ön lisans ve lisans programlarının boş kontenjan ve taban puan bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR (ÖN LİSANS)

YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR (LİSANS)

EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

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