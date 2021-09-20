Baraj düştü ek tercih neden yapılmıyor? 2021 ÖSYM YKS ek tercih yapamıyorum sorunu!

İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek."

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