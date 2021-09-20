Baraj düştü ek tercih neden yapılmıyor? 2021 ÖSYM YKS ek tercih yapamıyorum sorunu!
YKS ek tercih yapamıyorum hatası! ÖSYM iletişim ek tercih neden yapılamıyor? YKS ek tercih yapamıyorum hatası arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Ek tercih yapmak isteyen yüzbinlerce öğrenci tercih yapamadığını belirtiyor. Peki; ek tercih yapamıyorum sebebi nedir?
YKS Ek tercih yapamıyorum hatası nedir? ÖSYM ek tercih yapamıyorum sebebi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ek tercih neden yapılamıyor? Ek yerleştirme sürecinde öğrencilerin tercih yapması için belirli bir puan barajına ulaşması gerekiyor. Peki; YKS ek tercih yapamıyorum hatası nedir?
YKS EK TERCİH YAPAMIYORUM HATASI!
Konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Öğrencilerin puan barajının altında tercih yapmaya çalıştığı için tercih yapamadığı belirtiliyor.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den bir açıklama geldi. Aygün'ün açıklamaları şöyle:
"Birinci ek yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, TYT sınav puanı [140, 150) aralığında olan adaylar ile AYT/YDT sınav puanı [170, 180) aralığında olan adayların yerleştirme puanları adayların sonuç belgelerine yansıtılacak.
İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek."
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