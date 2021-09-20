Okullar ne zaman tatil olacak? Yarıyıl tatili ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni döneme ilişkin detaylar açıklandı. Tatil günlerini merak eden öğrenciler ve velileri, konu hakkında internet üzerinden araştırmalara başladı. Ara tatil, yarıyıl tatili, ikinci ara tatil ve dönem sonu tatili ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, okullar ne zaman tatil olacak? 2021 Kasım ara tatili ne zaman? MEB ara tatil ve yarıyıl tatili ayın kaçında? İşte merak edilenler...

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı iş takvimi ile 2021-2022 tatil günleri belli oldu: İşte ara tatil, yarıyıl tatili, ikinci ara tatil ve dönem sonu tatil takvimi: