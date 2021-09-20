Okullar ne zaman tatil olacak? 2021 Kasım ara tatili ne zaman? MEB ara tatil ve yarıyıl tatili ayın kaçında?
Okullar ne zaman tatil olacak? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi 6 Eylül'de başladı. Yüz yüze eğitime geçen öğrenciler şimdi de tatil günlerini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim ile tatil günleri belli oldu. Birinci dönemde yapılacak ara tatil ve yarıyıl tatili ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, okullar ne zaman tatil olacak? 2021 Kasım ara tatili ne zaman? MEB ara tatil ve yarıyıl tatili ayın kaçında? İşte cevaplar...
Okullar ne zaman tatil olacak? Yarıyıl tatili ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni döneme ilişkin detaylar açıklandı. Tatil günlerini merak eden öğrenciler ve velileri, konu hakkında internet üzerinden araştırmalara başladı. Ara tatil, yarıyıl tatili, ikinci ara tatil ve dönem sonu tatili ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, okullar ne zaman tatil olacak? 2021 Kasım ara tatili ne zaman? MEB ara tatil ve yarıyıl tatili ayın kaçında? İşte merak edilenler...
OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı iş takvimi ile 2021-2022 tatil günleri belli oldu: İşte ara tatil, yarıyıl tatili, ikinci ara tatil ve dönem sonu tatil takvimi:
BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.
2021 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BİTECEK?
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.
MEB EĞİTİM-ÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİNİ AÇIKLADI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından "Milli Eğitim İstatistikleri-Örgün Eğitim 2020-2021" verileri açıklandı.
Buna göre, Türkiye'de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde, 9 milyon 352 bin 605'i erkek, 8 milyon 733 bin 338'i kız olmak üzere toplam 18 milyon 85 bin 943 öğrenci örgün eğitim alıyor.
Öğrencilerden 15 milyon 194 bin 574'i resmi, 1 milyon 310 bin 605'i özel ve 1 milyon 580 bin 764'ü ise açık öğretim kurumlarında okuyor.
Resmi okullarda eğitim görenlerin 7 milyon 802 bin 825'i erkek, 7 milyon 391 bin 749'u kız öğrencilerden oluşuyor. Özel okullarda ise 723 bin 749 erkek, 586 bin 856 kız öğrenci eğitim görüyor.
Açık öğretimde kayıtlı aktif öğrencilerin 826 bin 31'ini erkekler, 754 bin 733'ünü kızlar oluşturuyor.
Örgün eğitimdeki öğrencilerin 1 milyon 225 bin 981'i okul öncesi eğitimde, 5 milyon 328 bin 391'i ilkokulda, 5 milyon 212 bin 969'ü ortaokulda, 6 milyon 318 bin 602'si ortaöğretimde bulunuyor.
Ortaöğretimdeki 6 milyon 318 bin 602 öğrencinin 3 milyon 920 bin 83'ü genel liselerde, 1 milyon 731 bin 556'sı mesleki ve teknik liselerde, 666 bin 963'ü de imam hatip liselerinde eğitim alıyor.
ÖZEL OKULLARDAKİ ÖĞRENCİ ORANI YÜZDE 7,9
Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin toplam örgün eğitim içindeki oranı yüzde 7,9 olarak kayıtlara geçti. Bu oran okul öncesi eğitim için yüzde 15,8, ilkokul için yüzde 5,1, ortaokul için yüzde 6,1, ortaöğretim için de yüzde 11 olarak gerçekleşti.
İstatistiklerde 2020-2021 eğitim öğretim yılı okullaşma oranlarına da yer verildi. Düzeltilmiş net okullaşma oranları okul öncesinde 5 yaş için yüzde 58,53, ilkokulda yüzde 96,12, ortaokulda yüzde 95,67, ortaöğretimde ise yüzde 87,95 olarak hesaplandı.
Öğrencilerin bulundukları eğitim kademesine bakılmadan yaş gruplarına göre hesaplanan net okullaşma oranları 3-5 yaş grubunda yüzde 28,95, 4-5 yaş grubunda yüzde 37,62, 5 yaşta yüzde 58,53, 6-9 yaş grubunda yüzde 97,23, 10-13 yaş grubunda yüzde 98,55, 14-17 yaş grubu için yüzde 90,76 olarak belirlendi.
ÖĞRETMEN SAYISI
Örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı 2020-2021 eğitim öğretim yılında 1 milyon 112 bin 305 oldu. Bu öğretmenlerin 950 bin 90'ı resmi okullarda, 162 bin 215'i özel okullarda görev yapıyor. Ayrıca öğretmenlerin 453 bin 529'u erkek, 658 bin 776'sı kadın öğretmenlerden oluşuyor.
Öğretmenlerin 52 bin 461'i okul öncesi eğitimde, 306 bin 937'si ilkokulda, 370 bin 798'i ortaokulda ve 382 bin 109'u ortaöğretimde çalışıyor.
OKUL VE DERSLİK SAYILARI
Örgün eğitimde 53 bin 620'si resmi okul, 13 bin 501'i özel okul ve 4'ü açık öğretim okulu olmak üzere toplam 67 bin 125 okul bulunuyor.
Bu okulların 10 bin 552'si okul öncesi eğitim, 24 bin 576'sı ilkokul, 19 bin 25'i ortaokul ve 12 bin 972'si de ortaöğretim kademesinde yer alıyor.
Resmi okullarda 593 bin 632, özel okullarda 138 bin 749 olmak üzere örgün eğitimde toplam 732 bin 381 derslik bulunuyor.
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