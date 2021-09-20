DGS üniversite kayıtları ne zaman? Dikey Geçiş üniversite kayıt tarihi açıklandı mı?
DGS üniversite kayıtları ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dikey Geçis Sistemi ile ilk aşama atlatılırken, tercih takvimi merak ediliyor. İlk tercihlerde herhangi bir yere yerleşememiş olan adaylar üniversitelerde kalan boş kontenjanlara göre yeniden şansını deneyecek. İşte, DGS üniversite kayıtları ne zaman? Dikey Geçiş üniversite kayıt tarihi açıklandı mı?
DGS üniversite kayıtları ne zaman? Dikey Geçiş üniversite kayıt tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dikey Geçiş Sistemi kapsamında ilk olarak adaylar belirlenen tarihlerde başvurularını tamamlamış ve son olarak geçtiğimiz gün yerleştirmelerin tamamlandığı son dakika haberiyle duyurulmuştu. İşte, DGS üniversite kayıtları ne zaman?
DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?
DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı.
Geçtiğimiz sene DGS tercih sonuçları 7 Ekim'de açıklanmış, ek tercihler 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı.
DGS KAYITLARI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 17-22 Eylül 2021 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
DGS TERCİH SONUÇLARI SON DAKİKA AÇIKLANDI!
ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan duyuruya göre, 2021-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercih işlemleri, 7 Eylül 23.59'da sona erdi. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Eylül 2021 tarihinde 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
DGS TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 27 Ağustos-7 Eylül'de tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre adaylar sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek.
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