DGS üniversite kayıtları ne zaman? Dikey Geçiş üniversite kayıt tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dikey Geçiş Sistemi kapsamında ilk olarak adaylar belirlenen tarihlerde başvurularını tamamlamış ve son olarak geçtiğimiz gün yerleştirmelerin tamamlandığı son dakika haberiyle duyurulmuştu. İşte, DGS üniversite kayıtları ne zaman?

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı.

Geçtiğimiz sene DGS tercih sonuçları 7 Ekim'de açıklanmış, ek tercihler 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı.