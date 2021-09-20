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ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF açıköğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 20.09.2021
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ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF açıköğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Atatürk Üniversitesi (ATA) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. 12 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze olarak gerçekleşen ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları, sınava giren adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF açıköğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF açıköğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) okuyan Atatürk Üniversitesi (ATA) öğrencilerin gündeminde yaz okulu sınav sonuçları var. Üniversiteyi ATA AÖF açıköğretimde okuyanlar yaz okulu sınavı için 12 Eylül tarihinde yüz yüze sınava girdiler. Öğrenciler yaz okulu sınav sonuçları için geri sayımını sürdürüyor.

Erzurum Atatürk Üniversitesi bünyesinde ikinci üniversite ya da açıköğretim öğrenimi gören öğrenciler için yaz okulu sınavı 12 Eylül'de yapıldı. Bilindiği üzere Yaz okulunda başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100 olduğu belirtildi.

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı, yurt içinde 81 ilin tamamında bulunan 95 sınav merkezinde yapıldı. Yaz okuluna kayıt yaptıran ancak her ne sebeple olursa olsun sınavlara katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmayacağı bildirildi.

ATA AÖF 2021 YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF 2021 yaz okulu sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili bu hafta içerisinde açıklama yapılması bekleniyor. Yaz okulu sınav sonuçlar da diğer sınavlarda olduğu gibi "https://obs.atauni.edu.tr" üzerinden sorgulanabilecek. Sisteme giriş yapan öğrenciler sınavlardan elde ettikleri puanları görebilecekler.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir. Ders başarı notu tek sınav üzerinden hesaplanacaktır.

ATA AÖF KAYIT YENİLEME SÜRESİ UZATILDI MI?

ATA AÖF yaz okulu sınavına girenler için kurumdan resmi bir açıklama geldi. Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan öğrencilerin güz dönemi ders kaydı için SMS gönderdi.

SMS'te yer alan bilgiye göre;

Değerli öğrenilerimiz, güz dönemi ders kaydınızı Yaz Okulu sınav sonuçları ilan edildikten sonra yapabilirsiniz. Mağduriyet yaşamamanız adına ders kaydı için ek süre verilecektir.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ders kaydı yenileme işlemleri 19 Eylül'e sona erdi. Mazeretli ders kayıtları ise 20-26 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Yaz okulu kaydı olan öğrencilerimiz güz yarıyılı kayıt yenileme işlemlerini sınav sonuçları açıklandıktan sonra yapabilecekler.

ATA AÖF YAZ OKULU SINAV SORULARI YAYINDA

ATA AÖF 2021 yılı yapılan yaz okulu sınav sonuçları ve cevap anahtarları erişime açıldı.

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (15 Eylül 2021) saat 13:00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz.

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