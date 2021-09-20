ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF açıköğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) okuyan Atatürk Üniversitesi (ATA) öğrencilerin gündeminde yaz okulu sınav sonuçları var. Üniversiteyi ATA AÖF açıköğretimde okuyanlar yaz okulu sınavı için 12 Eylül tarihinde yüz yüze sınava girdiler. Öğrenciler yaz okulu sınav sonuçları için geri sayımını sürdürüyor.

Erzurum Atatürk Üniversitesi bünyesinde ikinci üniversite ya da açıköğretim öğrenimi gören öğrenciler için yaz okulu sınavı 12 Eylül'de yapıldı. Bilindiği üzere Yaz okulunda başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100 olduğu belirtildi.