Okullar ne zaman tatil olacak 2021? Kasım, ilk ara tatili hangi tarihte olacak? MEB 2021-2022 takvimi...

Okullar ne zaman tatil olacak 2021? Kasım, ilk ara tatili hangi tarihte olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2021 - 2022 yeni eğitim öğretim yılında okullar toplamda 4 kere tatile girecek. İşte, okullar ne zaman tatil olacak 2021? Kasım, ilk ara tatili hangi tarihte olacak?

15 TATİL NE ZAMAN?

Sömestr tatili, 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022'de tamamlanacak.