Okullar ne zaman tatil olacak 2021? Kasım, ilk ara tatili hangi tarihte olacak? MEB 2021-2022 takvimi...
Okullar ne zaman tatil olacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Okulların ne zaman kapanacağına ilişkin meraklı arayışlar başladı. Yurt genelindeki binlerce öğrenci, şimdiden ara tatilin ne zaman başlayacağını ve okulların hangi tarihte kapanacağını araştırıyor. İşte, okullar ne zaman tatil olacak 2021? Kasım, ilk ara tatili hangi tarihte olacak? MEB 2021-2022 takvimi...
Okullar ne zaman tatil olacak 2021? Kasım, ilk ara tatili hangi tarihte olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2021 - 2022 yeni eğitim öğretim yılında okullar toplamda 4 kere tatile girecek. İşte, okullar ne zaman tatil olacak 2021? Kasım, ilk ara tatili hangi tarihte olacak?
15 TATİL NE ZAMAN?
Sömestr tatili, 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022'de tamamlanacak.
ARA TATİL NE ZAMAN?
İlk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.
2021-2022 MEB TAKVİMİ
* 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos Salı günü başlayacak.
* Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.
* Birinci dönem, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak, ardından ilk ara tatil 15-19 Kasım arasında verilecek. Daha sonra sömestr tatili 21 Ocak'ta başlayıp, 7 Şubat'ta sona erecek.
* İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılıp 17 Haziran 2022 Cuma sona eğitim öğretim yılı sona erecek.
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