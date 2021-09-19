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KYK yurt nakil işlemi nereden, nasıl yapılır? KYK yurt nakil işlemleri ne zaman yapılacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.09.2021
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KYK yurt nakil işlemi nereden, nasıl yapılır? KYK yurt nakil işlemleri ne zaman yapılacak?

KYK yurt nakil işlemi nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler nakil tarihine çevrildi. Çeşitli nedenlerden dolayı yurtlarını değiştirmek isteyen adaylar nakil işlemlerinin nereden ve nasıl yapılacağını merak ediyor. İşte, KYK yurt nakil işlemi nereden, nasıl yapılır? KYK yurt nakil ne zaman yapılacak?

KYK yurt nakil işlemi nereden, nasıl yapılır? KYK yurt nakil ne zaman yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından binlerce öğrencinin barınma işlemleri gerçekleştiriliyor. Üniversiteyi kazanan öğrenciler yurt başvuruları için işlemlerini gerçekleştirdi. Sonuçların açıklanmasının ardından yurdunu değiştirmek isteyen adaylar nakil işlemleri için gelecek açıklamaları bekliyor. İşte, KYK yurt nakil işlemi nereden, nasıl yapılır?

KYK YURT DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

KYK Yurt değiştirme durumu büyük şehirlerde üniversite kazanan öğrenciler için büyük sorun haline geldi. Özellikle İstanbul gibi şehirlerde okulu Anadolu yakasında iken yurdu Avrupa yakasında çıkabiliyor. Bu ve benzeri durumlar da öğrencileri yurt değiştirmeye yönlendiriyor. Bunun yanında tam KYK yurtlarında kalan öğrencilerin odalarındaki kişi sayısının fazlalığı olsun, yaşam standartları olsun bunlara ayak uyduramayan öğrencilerde yurt değiştirmek için başvuruda bulunduklarını görmekteyiz. Yurt değiştirme işleminizi şu şekilde gerçekleştirebilirsiniz:

Şehriniz de bulunan KYK Bölge Müdürlüğüne giderek dilekçenizi vermeniz gerekmektedir. Geçmek istediğiniz 3 yurdu sayfa üzerinde sıralayarak başvuruda bulunabilirsiniz. Ne kadar önce dilekçenizi erken verirseniz geçişiniz o kadar kolaylaşabilir.

YURTTA BARINMA HAKKI KAZAN FAKAT YURTTA KALMAK İSTEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPMALI?

KYK yurtlarında barınma hakkı kazanan ancak, çeşitli sebeplerden dolayı yurtta kalmak istemeyen öğrencilerin herhangi bir işlem yapması gerekmemektedir. İlk kayıt ücreti yatırılmadığı takdirde yurt yerleştirme işlemi iptal edilmektedir.

KYK YURT DEĞİŞİKLİĞİ YAPILIR MI?

Özellikle büyük şehirlerde öğrenim gören öğrenciler, okulundan uzak bir lokasyonda yer alan yurda düşmeleri halinde bu yurdu değiştirip değiştiremeyeceklerini merak ediyor. Örneğin İstanbul Avrupa Yakası'nda bir okula giden öğrenci, Anadolu Yakası'nda çıkan yurdunu nasıl değiştireceğini öğrenmek istiyor. Bu konuyla ilgili izlenecek yolu Kredi ve Yurtlar Kurumu açıkladı.

KYK YURT DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Şehriniz de bulunan KYK Bölge Müdürlüğüne giderek dilekçenizi vermeniz gerekmektedir. Geçmek istediğiniz 3 yurdu sayfa üzerinde sıralayarak başvuruda bulunabilirsiniz. Ne kadar önce dilekçenizi erken verirseniz geçişiniz o kadar kolaylaşabilir. Ancak bunun için tercih edilen yurtlarda boş oda olması gerekmektedir.

YURT BAŞVURUSUNDA YANLIŞ BİLGİ VERİLİRSE NE YAPILIR?

Yurt Hizmetleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası "Başvuruda, öğrencinin beyanı esastır. Bakanlık, öğrencinin yurtta barındırılmasına esas teşkil eden bilgi ve belgelerin doğruluğunu tespit etmek amacıyla araştırma yapabilir. Araştırma sonucunda, beyan ile tespitler arasında fark bulunması halinde, kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilen bilgi ve belgelere göre işlem yapılır." hükmü yer almaktadır.

Öğrenciler başvuru sürecinde bilgilerinde güncelleme yapabilmektedir. Başvuru tarihinden sonra bilgi değiştirme, hata düzeltme vb. hiçbir işlem yapılmamaktadır. Başvuru sırasında hatalı başvuru yapan öğrencilerin durumları tespit edilerek "Yanlış Beyan" dan kayıtları silinmektedir. Bakanlığın daha sonra açıktan başvuru alması halinde öğrenciler tekrar başvuru yapabilmektedirler.

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