KYK 1. yurt yedek sonuçları açıklandı mı? 2021 KYK yedek yurt sırası ne zaman gelir?
KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı? 2021 KYK yedek yurt sırasının ne zaman geleceği öğrenciler tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlara göre binlerce öğrenci KYK yurtlarında konaklama hakkını kazandı. Ancak yedek öğrenci olarak nitelendirilen öğrencilerin sevinci yarım kaldı. Yedek sırası bekleyen öğrenciler için 3 farklı yerleştirme dönemi olacağı açıklanmıştı. Peki; KYK 1. yurt yedek sonuçları açıklandı mı?
KYK 1. yurt yedek sonuçları merakla bekleniyor. Yüzbinlerce üniversite öğrencisi KYK yurtlarına kayıt yaptırma sevinci yaşamıştı. Uygun fiyatlı, huzurlu ve güvenli olmasıyla tercih edilen KYK yurtları için bazı öğrencilere yedek hak çıkmıştı. Kayıtlarını tamamlamayan adaylar nedeniyle 3 ayrı yerleştirme süreci olacak. Bu yerleştirmelerin ilki için geri sayım başladı. Peki; KYK 1. yurt yedek sonuçları açıklandı mı? KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir?
KYK 1. YURT YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Sonuçlar henüz açıklanmadı. KYK yurt yedek sonuçlarının birincisi 20 Eylül'de açıklanacak. Sonuçların gün içerisinde geleceği tahmin ediliyor.
KYK YEDEK YURT SIRASI NE ZAMAN GELİR?
Yedek sırası bekleyen öğrenciler için ilk yedek yerleştirme 20 Eylül'de, ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül'de, üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül'de gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.
İLK KAYIT ÜCRETİ ÖDENECEK
Yurt hakkı kazanan öğrencilerin öncelikle kendilerine verilen süre içerisinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerinden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve gün bazında yatak ücreti yer alıyor.
Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.
Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.
İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirilme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödeniyor. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınıyor ve yurttan kayıt sildirdiğinde öğrenciye iade ediliyor.
KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
1. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 230
DEPOZİTO ÜCRETİ: 314
2. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 250
DEPOZİTO ÜCRETİ: 342
3. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 290
DEPOZİTO ÜCRETİ: 342
4. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 325
DEPOZİTO ÜCRETİ: 444
5. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 360
DEPOZİTO ÜCRETİ: 492
6. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 390
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