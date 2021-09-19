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ALES/2 kaç dakika sürecek? 2021 ALES kaçta bitiyor? ALES sınav süresi ne kadar?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.09.2021 Güncelleme Tarihi: 19.09.2021
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ALES/2 kaç dakika sürecek? 2021 ALES kaçta bitiyor? ALES sınav süresi ne kadar?

ALES kaç dakika sürecek? ALES kaçta bitiyor? ALES/2 sınavının ne zaman biteceği merak edilen konulardan birisi oldu. Her yıl yüzbinlerce öğrencinin giriş yaptığı ALES sınavında adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel sorular soruluyor. Sınavda başarılı olmak için ter dökecek adaylar ve yakınları ALES kaç dakika sürecek? ALES kaçta bitiyor? İşte; ALES sınav süresi!

ALES/2 sınav süresi! ALES kaç dakika sürecek? ALES kaçta bitiyor? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ikincisi bu yıl 19 Eylül yani bugün gerçekleştiriliyor. 81 ildeki 90 merkezde gerçekleştirilen sınavda adaylara 100 sorudan oluşan bir test verilecek. Adaylar bu soruları çözmek için sınavda başarılı olmaya çalışacak. Peki; ALES kaç dakika sürecek? ALES kaçta bitiyor? İşte detaylar!

ALES KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) 81 ildeki 90 merkezde yarın yapılacak.

Saat 10.15'te başlayacak ALES/2'de adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak ve 150 dakika süre verilecek.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı 2021-ALES/2 öncesinde tedbir aldı. Bu kapsamda, sınav binalarının detaylı temizliği yapılacak.

Adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.

Sınav saat 12:30 itibariyle sona erecek.

SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR

İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven verilecek. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de sınava gelebilecek.

Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.

Öte yandan, sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlükleri de ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.

ALES DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

ALES-2 heyecanı ALES-2 HEYECANI

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