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ALES ne zaman açıklanacak? 2021 ALES/2 sınav sonuçları bu hafta açıklanır mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.09.2021 Güncelleme Tarihi: 19.09.2021
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ALES ne zaman açıklanacak? 2021 ALES/2 sınav sonuçları bu hafta açıklanır mı?

ALES ne zaman açıklanacak? 2021 ALES/2 sınav sonuçları merakla bekleniyor. 19 Eylül tarihinde gerçekleştirilen ALES sınavında ter döken adaylar, sınavların ardından sonuçları merakla araştırıyor. Sınavın sonuçları, açıklandığı andan itibaren 5 yıl boyunca geçerli olacak. Öğrenciler böylelikle lisansüstü ve akademik kariyer süreçlerini daha kolaylıkla yönetebilecek. İşte; 2021 ALES ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı!

ALES ne zaman açıklanacak? 2021 ALES sınav sonuçları merak edilen konulardan birisi oldu. ALES/2 sonuçları hakkında detaylı bilgiler yoğun şekilde sorgulanıyor. 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen ve yüzbinlerce adayın giriş yaptığı sınavın ardından ALES ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı gündem oldu. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) gerçekleştirildi. ALES'in açıklanma tarihi ÖSYM takviminde yer bulmuştu.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları ise 14 Ekim 2021 tarihinde erişime açılacak. Adaylar ALES sonuçları AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden görüntülenebilecek.

ALES KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES sınavı sonuçlarının açıklanması sonrasında 5 yıl geçerlidir.

ALES BARAJ PUANI KAÇ?

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına atanabilmek için, alanındaki puan türünde yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılırlar.

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı istenilmeyen tezsiz yüksek lisans programları haricindeki lisansüstü programlara öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınav sonuçları kullanacaklardır. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80puanalmaları gerekmektedir.

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca bu puanların üzerinde bir standart puan belirlenebilir. Yükseköğretim kurumları, lisansüstü programlarına öğrenci seçiminde sınav puanının,%50'den az olmamak koşuluyla, ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağını adaylara uyaracaklardır.

Yükseköğretim kurumları seçme işlemlerinde sadece bu puanlardan yararlanabilecekleri gibi, bu puanları ön eleme amacıyla veya kendi yapacakları sınavın bir parçası olarak da kullanabileceklerdir.

Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara alınacak yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerinden, ALES'e girmiş olma koşulu aranmaz. Ancak, Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlardaki doktora programlarına başvurularda Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı getirilebilir.Lisans derecesiyle doktora veya sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek Temel Tıp Puanına veya ALES'in Sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları; Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) sahip olmaları, ALES'in Sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.

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