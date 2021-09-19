ALES baraj puanı kaç? 2021 yüksek lisans için ALES puan kaç olmalı?
ALES baraj puanı kaç oldu? 2021 yüksek lisans için ALES puan kaç olmalı? ALES’e giriş yapan yüzbinlerce yüksek lisans adayı ALES baraj puanı hakkında araştırma yapıyor. ALES’te yüksek lisans başvurusu yapabilmek için belirli bir puanı almanız gerekiyor. Bunun için ALES’in bir baraj puanı bulunuyor. Peki; 2021 ALES baraj puanı kaç? İşte detaylar!
2021 ALES baraj puanı kaç? Yüksek lisans için ALES puan kaç olmalı? 19 Eylül tarihinde gerçekleştirilen ALES/2'nin ardından ALES'in baraj puanı ve kaç yıl geçerli olacağı merak edilen konular başında geliyor. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına atanabilmek için veya lisansüstü programlara başvurabilmek için farklı puan barajı bulunmaktadır.
ALES KAÇ YIL GEÇERLİ?
ALES sınavı sonuçlarının açıklanması sonrasında 5 yıl geçerlidir.
ALES BARAJ PUANI KAÇ?
Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına atanabilmek için, alanındaki puan türünde yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılırlar.
Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı istenilmeyen tezsiz yüksek lisans programları haricindeki lisansüstü programlara öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınav sonuçları kullanacaklardır. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80puanalmaları gerekmektedir.
Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca bu puanların üzerinde bir standart puan belirlenebilir. Yükseköğretim kurumları, lisansüstü programlarına öğrenci seçiminde sınav puanının,%50'den az olmamak koşuluyla, ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağını adaylara uyaracaklardır.
Yükseköğretim kurumları seçme işlemlerinde sadece bu puanlardan yararlanabilecekleri gibi, bu puanları ön eleme amacıyla veya kendi yapacakları sınavın bir parçası olarak da kullanabileceklerdir.
Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara alınacak yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerinden, ALES'e girmiş olma koşulu aranmaz. Ancak, Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlardaki doktora programlarına başvurularda Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı getirilebilir.Lisans derecesiyle doktora veya sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.
Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek Temel Tıp Puanına veya ALES'in Sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları; Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) sahip olmaları, ALES'in Sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.
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- ALES baraj puanı kaç? 2021 yüksek lisans için ALES puan kaç olmalı?
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