TYT 140 puan tercih kılavuzu yayınlandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2021 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı. 2'nci tercih dönemi olarak bilinen ek tercih sürecinde taban puan 150 olacak. Bu açıklamaların ardından 140 puan alanlar için tercihlerin hangi tarihlerde alınacağın merak edilmeye başlandı. Peki, TYT 140 puan tercih kılavuzu yayınlandı mı? YKS üniversite 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? İşte cevaplar...

140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, YKS ek tercih sürecine ek 140 puan alanlar için ilave tercih alınacak. Ancak 140 puan alanlar için tercih takvimi henüz açıklanmadı. Ek tercihlerin tamamlanmasının ardından 140 puan tercihleri başlayacak. Tercih takvimi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.