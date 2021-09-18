TYT 140 puan tercih kılavuzu yayınlandı mı? YKS üniversite 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?
YKS 140 puan tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite ek tercih takviminin belli olmasının ardından gözler 140 puan alanlar için yapılacak yerleştirmelere çevrildi. Tercih yapmak için heyecan içinde olan öğrenciler, ÖSYM'den gelen açıklamaları yakından takip ediyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, TYT 140 puan tercih kılavuzu yayınlandı mı? YKS üniversite 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? İşte merak edilenler...
TYT 140 puan tercih kılavuzu yayınlandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2021 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı. 2'nci tercih dönemi olarak bilinen ek tercih sürecinde taban puan 150 olacak. Bu açıklamaların ardından 140 puan alanlar için tercihlerin hangi tarihlerde alınacağın merak edilmeye başlandı. Peki, TYT 140 puan tercih kılavuzu yayınlandı mı? YKS üniversite 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? İşte cevaplar...
140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, YKS ek tercih sürecine ek 140 puan alanlar için ilave tercih alınacak. Ancak 140 puan alanlar için tercih takvimi henüz açıklanmadı. Ek tercihlerin tamamlanmasının ardından 140 puan tercihleri başlayacak. Tercih takvimi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.
YKS 2. EK TERCİHLER NE ZAMAN?
YKS ek tercihler 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ek yerleştirme ücreti 25,00 TL'dir. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecekler.
TYT puanı 150 ve üzeri olan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir. İlgili AYT/YDT puanı 180 ve üzeri olan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.
YKS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR
Aşağıdaki linklere tıklayarak ön lisans ve lisans programlarının boş kontenjan ve taban puan bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.
YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR (ÖN LİSANS)
EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
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- TYT 140 puan tercih kılavuzu yayınlandı mı? YKS üniversite 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?
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