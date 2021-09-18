MEB tatil takvimi: 2021 Kasım ara tatil ne zaman? Okullarda yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman yapılacak?

Özel okulların yanı sıra diğer özel öğretim kurumları ile ilgili kanun kapsamında, ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerine barınma hizmeti sunan özel öğrenci yurt ve pansiyonlarında da bu hükümlerin uygulanacağı vurgulandı.

Yazıda, sürücü kursları ve çeşitli kursların uygulama sınavlarına ilişkin Kovid-19 önlemleri kapsamında alınacak tedbirler ise şöyle sıralandı: