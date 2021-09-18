MEB tatil takvimi: 2021 Kasım ara tatil ne zaman? Okullarda yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman yapılacak?
Okullarda ara tatil ne zaman? 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci okul sıralarında yerlerini aldı. Yüz yüze eğitimin devam etmesi ile mutluluk yaşayan öğrenciler şimdi de tatil günlerini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tatil günleri takvimi açıklandı. Peki, 2021 Kasım ara tatil ne zaman? Okullarda yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...
Kasım ara tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 eğitim öğretim dönemine ilişkin takvim açıklandı. Eylül ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde gözler ara tatil dönemine çevrildi. Birinci ve ikinci dönemde 1 haftalık ara tatil yapma imkanı bulan öğrenciler, ilk dönem ara tatilin hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 Kasım ara tatil ne zaman? Okullarda yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
KASIM TATİLİ NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.
2021 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BİTECEK?
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.
EHLİYET VE ÇEŞİTLİ KURSLARIN AŞISIZ SINAV GÖREVLİLERİNE PCR ZORUNLULUĞU
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bazı özel kursların yapacağı teorik ve uygulama sınavları ile ehliyet uygulama sınavlarında görev alacak aşı olmamış usta öğreticilerden, 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi isteneceğini açıkladı.
Bakanlık tarafından, Kovid-19 tedbirleri kapsamında özel öğretim kurumları ve özel öğrenci barınma hizmeti veren kurumlarda alınacak önlemlere ilişkin illere yazı gönderildi.
Söz konusu yazıda, salgınla mücadelenin başarılı şekilde sürdürülmesi, kalıcı ve sürdürülebilir normalleşmenin sağlanması amacıyla MEB ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi"ne göre, öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan aşı olmamış öğretmen ve okul çalışanlarından haftada iki kez PCR testi isteneceği ve bu konunun İçişleri Bakanlığının genelgesinde de yer aldığı anımsatıldı.
Özel okulların yanı sıra diğer özel öğretim kurumları ile ilgili kanun kapsamında, ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerine barınma hizmeti sunan özel öğrenci yurt ve pansiyonlarında da bu hükümlerin uygulanacağı vurgulandı.
Yazıda, sürücü kursları ve çeşitli kursların uygulama sınavlarına ilişkin Kovid-19 önlemleri kapsamında alınacak tedbirler ise şöyle sıralandı:
"Özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları ile özel çeşitli kursların teorik ve uygulama sınavları ile özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının uygulama sınavlarında görev alan usta öğreticiler dahil tüm personelin aşılı/geçirilmiş hastalık (Kovid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması HES kodu üzerinden yapılacak, şartları sağlamayanların sınavlarda görev almasına müsaade edilmeyecektir."
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- MEB tatil takvimi: 2021 Kasım ara tatil ne zaman? Okullarda yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman yapılacak?
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