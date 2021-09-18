MEB açıkladı! Bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak? 2021 İOKBS bursluluk sınav sonuçları nereden öğrenilir?

Bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her eğitim dönemi boyunca 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıflar ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarına yönelik burs imkanı sağlanıyor. İhtiyaç sahibi öğrencilere yönelik verilen burs için sınav 5 Eylül'de gerçekleştirildi. Peki, bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak? 2021 İOKBS bursluluk sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte haberin detayları...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 İOKBS bursluluk sınav sonuçları, 28 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler sınav sonuçlarına http://www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.