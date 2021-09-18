DGS'de ek tercih var mı? ÖSYM tarafından ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilen DGS'nin tercihleri 27 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Yerleştirme sonuçları 14 Eylül'de adayların erişimine açıldı. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Bu gelişmelerin ardından gözler ek tercih sürecine çevrildi. Peki, DGS'de ek tercih var mı? ÖSYM DGS ek tercih ne zaman? 2021 DGS ek yerleştirme ne zaman? İşte cevaplar...

DGS'DE EK TERCİH VAR MI?

Evet, Dikey Geçiş Sınavı'nda ek yerleştirme için tercihler alınıyor.

2021 DGS EK TERCİH NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile birlikte yerleşen adayların kayıt işlemleri devam ediyor. DGS üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından kısa süre içerisinde ek yerleştirme takviminin açıklanması bekleniyor. ÖSYM tarafınan konu hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.