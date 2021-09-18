DGS'de ek tercih var mı? ÖSYM DGS ek tercih ne zaman? 2021 DGS ek yerleştirme ne zaman?
DGS ek tercih ne zaman yapılacak? 2021 DGS yerleştirme sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir lisans programına yerleşemeyen öğrenciler, ek tercih dönemini beklemeye başladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, DGS'de ek tercih var mı? ÖSYM DGS ek tercih ne zaman? 2021 DGS ek yerleştirme ne zaman? İşte haberin detayları....
DGS'de ek tercih var mı? ÖSYM tarafından ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilen DGS'nin tercihleri 27 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Yerleştirme sonuçları 14 Eylül'de adayların erişimine açıldı. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Bu gelişmelerin ardından gözler ek tercih sürecine çevrildi. Peki, DGS'de ek tercih var mı? ÖSYM DGS ek tercih ne zaman? 2021 DGS ek yerleştirme ne zaman? İşte cevaplar...
DGS'DE EK TERCİH VAR MI?
Evet, Dikey Geçiş Sınavı'nda ek yerleştirme için tercihler alınıyor.
2021 DGS EK TERCİH NE ZAMAN?
Hemen şunu belirtelim ki, DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile birlikte yerleşen adayların kayıt işlemleri devam ediyor. DGS üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından kısa süre içerisinde ek yerleştirme takviminin açıklanması bekleniyor. ÖSYM tarafınan konu hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
DGS KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?
DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 17-22 Eylül 2021 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.
Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.
E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.
Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.
DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.
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