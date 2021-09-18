AKS sınav sonuçları açıklanıyor... 2021 MEB AKS sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

AKS sınav sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) kapsamında gerçekleştirilen sınav 5 Eylül'de uygulanmıştı. Sonuçların açıklanacağı tarihi bekleyen adaylar, heyecan içinde MEB'den gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, 2021 MEB AKS sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte cevaplar...

AKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, AKS sonuçlarının, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde açıklanacağı duyurulmuştu. Buna göre, 5 Eylül'de gerçekleştirilen AKS sınav sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.