AKS sınav sonuçları açıklanıyor... 2021 MEB AKS sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?
AKS sınav sonuçları ne zaman belli olacak? 2021 yılına ilişkin gerçekleştirilen AKS sınavına katılan adaylar heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan duyuru ile sonuçlar hakkında detaylar belli olmuştu. Şimdi ise sıra sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2021 MEB AKS sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte haberin detayları...
AKS sınav sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) kapsamında gerçekleştirilen sınav 5 Eylül'de uygulanmıştı. Sonuçların açıklanacağı tarihi bekleyen adaylar, heyecan içinde MEB'den gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, 2021 MEB AKS sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte cevaplar...
AKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, AKS sonuçlarının, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde açıklanacağı duyurulmuştu. Buna göre, 5 Eylül'de gerçekleştirilen AKS sınav sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
AKS SINAV KONULARI VE DAĞILIMI
Sınavda, adaylara toplam 100 adet çoktan seçmeli 5 seçenekli sorular soruldu.
Sınavda çıkan sorulara ilişkin konu başlıkları ve soru dağılımları şu şekildeydi:
A. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (%15)
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ( kısım 8 ve 9 hariç )
2. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
B. Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı (%30)
1. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
2. 1 No' lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde MEB'e ilişkin hükümler
3. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
4. Görevin gerektirdiği diğer mevzuat
a) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
b) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
c) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
ç) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
d) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği e) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği f) Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği g) Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi
ğ) Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci
C. Öğretmenlik uygulamaları (%50)
1. Eğitim öğretimin planlanması
2. Öğrenme ortamları
3. Sınıf yönetimi
4. Öğretim yöntem ve teknikleri
5. Ölçme ve değerlendirme
Ç. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (%5)
AKPS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.
b. Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
c. Sınavda yer alan her sorunun puan değeri eşit ağırlığa sahiptir.
ç. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi halinde; soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecek.
e. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacak.
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