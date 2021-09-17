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YÖKDİL/2 sonuçları sorgulama ekranı! 2021 YÖKDİL soru cevap kitapçığı erişime açıldı!

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Giriş Tarihi: 17.09.2021
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YÖKDİL/2 sonuçları sorgulama ekranı! 2021 YÖKDİL soru cevap kitapçığı erişime açıldı!

YÖKDİL/2 sonuçları erişime açıldı. 2021 YÖKDİL soru cevap kitapçığı ÖSYM tarafından duyuruldu. 29 Ağustos 2021 tarihinde uygulanan YÖKDİL/2 sınavına giriş yapan adaylar sonuçlara https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişim sağlayabiliyor. İşte; 2021 YÖKDİL sonuçları ve soru cevap kitapçığı!

2021 YÖKDİL soru cevap kitapçığı erişime açıldı! YÖKDİL/2 sonuçları sorgulama ekranı merak edilen konuların başında geliyor. ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL)'e katılım gösteren adaylar için sonuç duyurusu geldi. YÖKDİL/2 sonuçlarına haberimizden ulaşabilir, aynı zamanda YÖKDİL soru cevap kitapçığını görüntüleyebilirsiniz.

YÖKDİL/2 SONUÇLARI SORGULAMA!

29 Ağustos 2021 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2021-YÖKDİL/2) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, İngilizce Sağlık Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığındaki 71 numaralı sorunun "B" olarak girilmiş doğru cevabın "A" olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 17 Eylül 2021 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

YÖKDİL SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YÖKDİL/2 SORU CEVAP KİTAPÇIĞI

29 Ağustos 2021 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 17 Eylül 2021 tarihinde saat 16.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir.

Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

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