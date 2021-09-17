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YKS ek tercih ücreti ne kadar kaç TL? YKS ek tercih ücreti hangi bankaya yatacak? (YKS ek tercih kılavuzu)

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.09.2021
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YKS ek tercih ücreti ne kadar kaç TL? YKS ek tercih ücreti hangi bankaya yatacak? YKS ek tercih kılavuzu

YKS ek tercih ücreti ne kadar kaç TL oldu? YKS ek tercih olarak bilinen YKS 2. tercihler başlıyor. Ek tercih döneminde binlerce öğrenci tercih yapacak ve boş kontenjanlar üzerinden üniversite tercihi yapacak. ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla YKS ek tercih tarihlerinin 20 Eylül’de başlayacağı, 23 Eylül’de sona ereceği duyuruldu. Bu tercih döneminde tercih yapmak için baraj puanı minimum 150 olacak. Peki; YKS ek tercih ücreti ne kadar? YKS ek tercih ücreti hangi bankaya yatacak?

YKS ek tercih ücreti ne kadar oldu? YKS ek tercih ücreti hangi bankaya yatacak? 2021 yılı YKS ek tercih dönemi başlıyor. 20 – 23 Eylül tarihleri arasında YKS ek tercih dönemi tamamlanacak. 140 puan alan öğrenciler bu tercih döneminde değil bir sonraki dönemde tercih yapabilecek. İkinci ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. Peki; 2021 YKS ek tercih ücreti ne kadar oldu?

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Bu kılavuz, Yükseköğretim Kurulu kararları doğrultusunda hazırlanmıştır. Tercih süresi, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasındadır. Ek yerleştirme ücreti 25,00 TL'dir. Ek yerleştirme ücreti, 24 Eylül 2021 tarihi saat 23.59'a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır. Bu kapsamda olan adayların, Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerini Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) sorgulatarak ÖSYM sistemine işletmiş olmaları gerekmektedir. Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerini ÖSYM sistemine işletmek isteyen adaylar; T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine giriş yapıp, PROFİLİM kısmında yer alan "Şehit / Gazi Yakınlık Bilgilerim" sayfasında bulunan "Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerimi Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Güncelle" butonuna basarak, bu bilgilerinin ÖSYM sistemine girişini sağlayabileceklerdir.

EK TERCİH ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATACAK?

* Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden yerleştirme ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

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