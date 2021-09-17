YKS ek tercih ücreti ne kadar kaç TL? YKS ek tercih ücreti hangi bankaya yatacak? (YKS ek tercih kılavuzu)

YKS ek tercih ücreti ne kadar oldu? YKS ek tercih ücreti hangi bankaya yatacak? 2021 yılı YKS ek tercih dönemi başlıyor. 20 – 23 Eylül tarihleri arasında YKS ek tercih dönemi tamamlanacak. 140 puan alan öğrenciler bu tercih döneminde değil bir sonraki dönemde tercih yapabilecek. İkinci ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. Peki; 2021 YKS ek tercih ücreti ne kadar oldu?