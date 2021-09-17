Tarih açıklandı mı? KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK bursu ne kadar?

KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlayacak? Gençlik ve Spor Bakanlığınca üniversite öğrencilerine yönelik burs ve kredi imkanı sağlanıyor. Kredi ya da burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler, konu hakkında detayları araştırıyor. Son olarak yurt başvuruları alınmış ve sonuçlar erişime açılmıştı. Peki, KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK bursu ne kadar? İşte haberin detayları...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bizde burs ve kredi takvimini yakından takip ediyoruz. KYK tarafından konu hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.