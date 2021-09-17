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ÖSYM son açıklamalar: Üniversite ek tercih ne zaman? 140 puan alanlar için YKS ek yerleştirme ne zaman yapılacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.09.2021
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ÖSYM son açıklamalar: Üniversite ek tercih ne zaman? 140 puan alanlar için YKS ek yerleştirme ne zaman yapılacak?

Üniversite ek yerleştirme ne zaman? YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları alındı. Şimdi ise gözler ikinci tercih dönemine çevrildi. 140 puan alanlar ile ilk tercih sonucuna göre herhangi bir yükseköğretime yerleşemeyenler için ek tercih alınacak. Ek tercih için bekleyişte olan öğrenciler ÖSYM'nin son açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, üniversite ek tercih ne zaman? 140 puan alanlar için YKS ek yerleştirme ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

Üniversite ek tercih ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için YKS yerleştirmeleri tamamlandı. İkinci tercih dönemini bekleyen öğrenciler, heyecan içinde başvuru takvimini araştırıyor. Peki, üniversite ek tercih ne zaman? 140 puan alanlar için YKS ek yerleştirme ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

EK KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2021 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadığı için kontenjanlar da belli olmadı.

2021 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS ek tercih takvimi henüz açıklanmadı. İkinci ek yerleştirmeye ilave 140 puan alanlar için bir ek yerleştirme daha yapılacak. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ek yerleştirme takvimi açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

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