ÖSYM son açıklamalar: Üniversite ek tercih ne zaman? 140 puan alanlar için YKS ek yerleştirme ne zaman yapılacak?

Üniversite ek tercih ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için YKS yerleştirmeleri tamamlandı. İkinci tercih dönemini bekleyen öğrenciler, heyecan içinde başvuru takvimini araştırıyor. Peki, üniversite ek tercih ne zaman? 140 puan alanlar için YKS ek yerleştirme ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

EK KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2021 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadığı için kontenjanlar da belli olmadı.

2021 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS ek tercih takvimi henüz açıklanmadı. İkinci ek yerleştirmeye ilave 140 puan alanlar için bir ek yerleştirme daha yapılacak. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ek yerleştirme takvimi açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.