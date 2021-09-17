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KPSS 50-55-60-65 puanla memur alımı yapan yerler! KPSS kaç puanla nereye girilir?

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Giriş Tarihi: 17.09.2021
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KPSS 50-55-60-65 puanla memur alımı yapan yerler! KPSS kaç puanla nereye girilir?

KPSS 50-55-60-65 puanla memur alımı var mı? 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adaylar aldıkları puana göre nereye yerleşeceğini öğrenmeye çalışıyor. KPSS kaç puanla nereye girilir? Sonuçlarını görüntüleyen adaylar şimdi de aldıkları puana göre kaç puanla tercih yapabileceğini merak ediyor. Peki; KPSS 50-55-60-65 puanla memur alımı var mı?

KPSS kaç puanla nereye girilir? KPSS 50-55-60-65 puanla memur alımı var mı? sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Devlet kadrolarında memur olarak görev yapmak isteyenler, kaç puan şart arandığını öğrenmek istiyor. Bu nedenle, sınavdan 50-55-60-65 puanlarda alım yapan kişiler, puanlarının kadro tercihi için yetip yetmeyeceğini öğrenmeye çalışıyor. Haberimizden tercih için gerekli puanları öğrenebilirsiniz.

KPSS 50, 55, 60, 65 PUANLA TERCİH VAR MI?

KPSS 50 ve 55 puan ile alım yapan kurum mevcutta bulunmuyor. 60, 65 ve 70 puan ile memur alımı yapılan bir kurumlar İŞKUR'da sıralanıyor.

KPSS KAÇ PUANLA NEREYE GİRİLİR?

KPSS memur atamaları, kurumların ilanlarında belirtilen puan şartı dahilinde yapılıyor. Kimi kurumlarda 60, kimi kurumlarda 70 puan şartı aranıyor.

a) A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

KPSS BARAJ PUANI KAÇ 2021?

KPSS lisans düzeyinde sınava giren adayların 70 alabilmeleri için ortalama olarak 55 net yapmaları gerekmektedir.

KPSS PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulur. Her testte, örneğin Genel Yetenek testinde doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekir.

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