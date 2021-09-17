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Kırtasiye ödeneği ne zaman yatar 2021? Eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Eylül ayı Eğitim ödeneği yatan iller listesi 2021...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.09.2021
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Kırtasiye ödeneği ne zaman yatar 2021? Eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Eylül ayı Eğitim ödeneği yatan iller listesi 2021...

Kırtasiye ödeneği ne zaman yatar 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Eylül ayının ortalarına geldiğimiz dönemde eğitim ödeneğinin ne zaman hesaplarda olacağı milyonlarca vatandaşın gündemin yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan eğitim görevlilerin yıl da bir kez olmak üzere ödenen meblağın ne zaman hesaplarda olacağı merak ediliyor. İşte, kırtasiye ödeneği ne zaman yatar 2021? Eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Eylül ayı Eğitim ödeneği yatan iller listesi 2021...

Kırtasiye ödeneği ne zaman yatar 2021? Eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eğitim ve öğretimin başladığı dönemde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışanlar eğitim ödeneğinin yatacağı tarihi merak ediyor. Yılda bir kez ödenen ödeneğin hesaplara yatacağı tarih MEB tarafından duyuruluyor. İşte, kırtasiye ödeneği ne zaman yatar 2021? Eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak?

2021 KIRTASİYE ÖDENEĞİ NE KADAR?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in imzasıyla illere gönderilen yazıya göre bu yıl kırtasiye ödeneği 1250 TL olarak yatırılacak. Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılında 1.325 TL'ye; 2023 yılında 1.400 TL'ye çıkarılacak.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bakan Özer, ödeneğin 2 Eylül'den itibaren yatırılmaya başlanacağını duyurdu. İl il yatırılan ödenek konusunda, henüz hesabına ödenek yatırılmamış olan öğretmenlerin önümüzdeki günlerde yardımı alacağı duyuruldu. Konuyla ilgili açıklamalara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EĞİTİM ÖDENEĞİ ALIR MI?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara ödenir.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NEDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenir. Hazırlık ödeneğinden saymış olduğumuz kimseler haricinde yer alan hizmetli, memur gibi devlet çalışanları yararlanamamaktadır.

Eğitim Ödeneği - Çeşitli sebeplerle (askerlik, ücretsiz izin, doğum izni vs.) eylül ayı içerisinde fiilen görevde olmayıp eğitim-öğretim yılı içerisinde göreve başlayanlara, göreve başlamalarından sonra belirli oranlarda ödenir.

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