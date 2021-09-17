Kırtasiye ödeneği ne zaman yatar 2021? Eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Eylül ayı Eğitim ödeneği yatan iller listesi 2021...

Kırtasiye ödeneği ne zaman yatar 2021? Eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eğitim ve öğretimin başladığı dönemde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışanlar eğitim ödeneğinin yatacağı tarihi merak ediyor. Yılda bir kez ödenen ödeneğin hesaplara yatacağı tarih MEB tarafından duyuruluyor. İşte, kırtasiye ödeneği ne zaman yatar 2021? Eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak?

2021 KIRTASİYE ÖDENEĞİ NE KADAR?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in imzasıyla illere gönderilen yazıya göre bu yıl kırtasiye ödeneği 1250 TL olarak yatırılacak. Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılında 1.325 TL'ye; 2023 yılında 1.400 TL'ye çıkarılacak.