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Diyanet Kur’an kursları açıklaması geldi! 4-6 yaş Kur’an kursları zorunlu mu olacak? Kur’an kursu zorunlu mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.09.2021
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Diyanet Kur’an kursları açıklaması geldi! 4-6 yaş Kur’an kursları zorunlu mu olacak? Kur’an kursu zorunlu mu?

4-6 yaş Kur’an kursları zorunlu mu olacak? Kur’an kursu zorunlu mu? Diyanet’ten yapılan açıklamada 4-6 yaş Kur'an kurslarının zorunlu eğitimden sayılmasına yönelik açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 5 yaş için uyguladığı okul öncesi zorunlu eğitimin yerine, 4-6 yaş Kur'an kurslarının getirilmesi şeklinde iddialar gündeme gelmişti. Peki; 4-6 yaş Kur’an kursları zorunlu mu olacak?

4-6 yaş Kur'an kursları zorunlu mu olacak? Kur'an kursu zorunlu mu? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından kursların zorunlu olup olmayacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarının okul öncesi zorunlu eğitimden sayılmasına yönelik açıklama geldi. Peki; 4-6 yaş Kur'an kursları zorunlu mu olacak?

4-6 YAŞ KUR'AN KURSLARI ZORUNLU MU OLACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, "4-6 yaş Kur'an kurslarının zorunlu eğitimden sayılması" planlamasının, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın 5 yaş için uyguladığı okul öncesi zorunlu eğitimin yerine, 4-6 yaş Kur'an kurslarının getirilmesi" şeklinde yorumlanmasının doğru olmadığını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nun Eğitim Hizmetlerine Yönelik Planlanan Faaliyetler'in 3. maddesinde, "4-6 yaş grubu Kur'an kurslarının okul öncesi zorunlu eğitimden sayılmasına yönelik MEB ve ilgili akademisyenlerle toplantı gerçekleştirilecektir." ifadesinin yer aldığı belirtildi.

Bu ifadelerin, "Milli Eğitim Bakanlığının 5 yaş için uyguladığı okul öncesi zorunlu eğitimin yerine 4-6 yaş Kur'an kurslarının getirilmesi" şeklinde yorumlanmasının doğru olmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu maddede 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarını tercih eden ailelerin ve kurslara devam eden öğrencilerin mağdur olmaması için bu dönemlerinin zorunlu eğitim çerçevesinde değerlendirilmesinin müzakere edilmesi planlanmaktadır.

Burada ≈Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 yaş Kur'an kurslarını tercih eden velilerin çocuklarının da zorunlu olarak düşünülen okul öncesi eğitimi almış kabul edilmeleridir."

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