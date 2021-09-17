Diyanet Kur’an kursları açıklaması geldi! 4-6 yaş Kur’an kursları zorunlu mu olacak? Kur’an kursu zorunlu mu?

"Söz konusu maddede 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarını tercih eden ailelerin ve kurslara devam eden öğrencilerin mağdur olmaması için bu dönemlerinin zorunlu eğitim çerçevesinde değerlendirilmesinin müzakere edilmesi planlanmaktadır.

Burada ≈Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 yaş Kur'an kurslarını tercih eden velilerin çocuklarının da zorunlu olarak düşünülen okul öncesi eğitimi almış kabul edilmeleridir."