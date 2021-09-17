Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarına yönelik İOKBS adı altında burs veriliyor. 2021-2022 eğitim öğretim dönemine ilişkin burs sınavı gerçekleştirildi. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, devlet bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? MEB 2021 İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.