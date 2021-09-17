140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? ÖSYM 2021 YKS 3. ek tercih yerleştirme ne zaman yapılacak?
140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? Üniversitelere yapılacak ikinci yerleştirme sürecinde takvim belli oldu. ÖSYM açıklamasına göre ikinci tercih taban puanları 150 olarak belirlendi. Başkan Erdoğan, 140 puan alanların da ek tercih yapabileceğini duyurmuştu. 140 puan alan öğrenciler, kendileri için tercihlerin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? ÖSYM 2021 YKS 3. ek tercih yerleştirme ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? Üniversitelere yapılacak ikinci yerleştirme sürecinde takvim belli oldu. ÖSYM açıklamasına göre ikinci tercih taban puanları 150 olarak belirlendi.
Başkan Erdoğan, 140 puan alanların da ek tercih yapabileceğini duyurmuştu. 140 puan alan öğrenciler, kendileri için tercihlerin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? ÖSYM 2021 YKS 3. ek tercih yerleştirme ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?
YKS ikinci tercih sürecinin tamamlanmasının ardından 140 puan alanlar için de ilave tercih alınacak. 140 puan alanların tercih takvimi daha sonra duyurulacak. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. ÖSYM tarafından konu hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
YKS 2. EK TERCİHLER NE ZAMAN?
YKS ek tercihler 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ek yerleştirme ücreti 25,00 TL'dir. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecekler.
TYT puanı 150 ve üzeri olan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir. İlgili AYT/YDT puanı 180 ve üzeri olan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.
YKS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR
Aşağıdaki linklere tıklayarak ön lisans ve lisans programlarının boş kontenjan ve taban puan bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.
YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR (ÖN LİSANS)
EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
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