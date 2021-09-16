Ziraat KYK yurt ücreti nasıl yatırılır? KYK ücret tablosu 2021! KYK ilk kayıt ücreti kredi kartıyla yatar mı?
Ziraat KYK yurt ücreti nasıl yatırılır? KYK ücret tablosunu araştıran vatandaşlar, KYK yurt ücretinin nasıl yatırılacağını merak ediyor. 2021 yılında KYK yurtlarına giriş yapacak öğrenciler yurt ücretlerinin nasıl yatırılacağı hakkında arama motorlarında sorgulama yapıyor. Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. İlk kayıt ücretlerinin içerisinde yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunuyor. Peki; Ziraat KYK yurt ücreti nasıl yatırılır?
KYK ücret tablosu 2021! Ziraat KYK yurt ücreti nasıl yatırılır? KYK ilk kayıt ücretinin nasıl yatırılacağı arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yurda yerleşen öğrencilerin açıklanmasının ardından KYK yurt ücreti nasıl yatırılır sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. TC no yazarak sorgulama yaptıktan sonra ödemeniz gereken tutarın ekranda çıkması gerekiyor. İşte; Ziraat KYK yurt ücreti nasıl yatırılır sorusunun cevabı!
ZİRAAT KYK YURT ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?
Yurt kaydı yapmak için ilk kayıt ücreti yatıracak olan öğrenciler ödemelerini Ziraat Bankası ATM'lerinden, banka şubelerinden ve mobil uygulamasından yapabilirler.
Ödeme yapmak için Ziraat Bankası ödemeler ekranına geçip ardından eğitim sınav ve üniversite ödemeleri sekmesinin seçilmesi gerekiyor. Daha sonra açılan ekrandan KYK ödemeleri işaretlenecek yönlendirilen sayfadan da yurt ödemeleri seçilecek. TC no yazarak sorgulama yaptıktan sonra ödemeniz gereken tutar ekranda çıkacak.
KYK ÜCRET TABLOSU 2021!
Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır.
Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.
YURT ÜCRETLERİ 275 TL İLE 450 TL ARASINDA
Bakanlık yurtları fiziksel özellikleri ve barınma durumuna göre 6 kategoriye ayrılıyor ve yurt ücretleri de bu kategorilere göre farklılık gösteriyor. Buna göre öğrenciler, bu yıl 275 TL ile 450 TL arasında ücret ödeyecek. KKTC'de bulunan bakanlık yurtlarının ücreti ise 600 TL olarak belirlendi. Yurtlara yeni yerleşen öğrencilerin ödemesi gereken güvence bedeli ise yurdun kategorisine göre 376 TL ile 615 TL arasında değişiyor.
KKTC'deki yurtlara yerleşen yeni öğrenciler ise 820 TL güvence bedeli ödeyecek. Yurt yemekhanelerinden yararlanan öğrencilere beslenme yardımı da yapılıyor. Öğrencilere günlük sabah kahvaltısı için 6, akşam yemeği için de 13 TL olmak üzere toplam 19 TL beslenme yardımı yapılıyor.
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