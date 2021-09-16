Okullar kapanıyor mu son dakika? İlkokul, ortaokul, liseler Ekim ayında kapanacak mı? Bakan açıkladı...
Okullar kapanıyor mu son dakika? Sorusun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde öğrenciler okullarından uzak kaldı. Aşılama uygulamasının yaygınlaşması sonrasında vaka sayılarında düşüş yaşandı. Hal böyle olunca okullara dönüşün önü açıldı. Öğrenciler okulların yeniden kapanıp kapanmayacağını merak ediyor. İşte, Okullar kapanıyor mu son dakika? İlkokul, ortaokul, liseler Ekim ayında kapanacak mı? Bakan açıkladı...
Okullar kapanıyor mu son dakika? İlkokul, ortaokul, liseler Ekim ayında kapanacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Alınan tedbirlerin etkisini göstermesi ve aşılama uygulamasının yaygınlaşması sonrasında vaka sayılarında düşüş yaşandı. Okulların yeniden kapanıp kapanmayacağı veli ve öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İşte, okullar kapanıyor mu son dakika? İlkokul, ortaokul, liseler Ekim ayında kapanacak mı?
OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?
Okullar yüz yüze eğitime devam ediyor.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, başlayan yüz yüze eğitim dönemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, 'Çeşitli çalışmalarla okulları yüz yüze eğitime hazır hale getirdik." dedi.
OKULLAR KAPANACAK MI?
Okulların kapanmasına ilişkin yer alan iddiaların belirtilmesi üzerine Bakan Özer, şöyle konuştu:
"Hayır böyle bir şey söz konusu değil. 71 bin 320 okulumuzda ve 850 bin dersliğimizde uyulması gereken kuralları belirledik. Sürecin devam ettirilmesi, okul bazlı değil vaka bazlı. Hiçbir okulumuz kapalı değil ama 198 tane sınıfta vaka veya yakın temas nedeniyle eğitim öğretime ara verildi. Dolayısıyla vakaların yaygınlaşması durumunda vakaların etkilediği sınıflarla ilgili kararlar alacağız, okul, ilçe veya il ile ilgili karar almayacağız. Başlangıçtaki irademizi devam ettiriyoruz, okullar açık kalmaya devam edecek. Şu andaki bilimsel veriler ışığında aldığımız kararlar var, 1 ay sonra bilimsel veriler değiştiği zaman tedbirlerimizle ilgili güncellemeler yapacağız. Ama yine okullarımızın açık kalması için her türlü önlemi alarak süreci devam ettireceğiz."
Yüz yüze eğitimde herkesin sorumluluk alması ve tedbirlere dikkat etmesi gerektiğine işaret eden Bakan Mahmut Özer, "Okulların açık kalması, artık sadece bir eğitim meselesi değil, bir milli güvenlik meselesidir. Onun için de okullarımızı elimizden geldiği kadar çok olağanüstü durumlar olmadığı müddetçe en son kapanan kurumlar olarak tutmak için tüm vatandaşlarımızın fedakarlık yapması gerekiyor." dedi.
850 BİN SINIFTAN SADECE 198'İNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ
Bakan Özer şunları söyledi: Bir haftada 850 bin sınıfın 198'inde yüz yüze eğitime ara verildi. Vaka nedeniyle tatil edilen herhangi bir okul yok.
Şunun altını çizmemiz gerekiyor. Okul bazlı, il bazlı, önlem almıyoruz. Genel bir önlem alıyoruz. Ders süreleri ile ilgili il veya ilçe değil okul bazlı karar alınmalı problemin olduğu okulda ikili sisteme geçilebilir.
"OKULLAR AÇIK KALACAK, GÜNCELLEME YAPABİLİRİZ"
Sürecin devam ettirilmesiyle ilgili okul bazlı değil vaka bazlı davranıyoruz. Okullar açık kalmaya devam edecek ama önümüzdeki süreçte bilimsel veriler ışığında aldığımız kararları güncelleyebiliriz. Okullarımızın açık kalması için her türlü önlemi alacağız.
ÖĞRETMEN AŞI ORANI
Aşı gönüllülük esasına dayalı olmasına rağmen öğretmenlerin aşılanma oranı Türkiye ortalamasından yüksek. En az bir doz aşı olan öğretmen oranı yüzde 91'e çıktı. İki doz aşı olan öğretmenlerin oranı yüzde 78. Öğretmenlerimiz sadece kendi sağlıkları için değil toplumda örnek olma açısından da çok başarılılar.
VELİNİN RIZASI OLMADAN PCR TESTİ YAPILMAYACAK
Öğrencilerle ilgili ne aşı ne de PCR testi zorunluluğu var. Velinin rızası olmadan çocuğa asla PCR testi yapmayacağız. Uygulamanın ne zaman başlayacağını yakında Sağlık Bakanlığımız açıklayac
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