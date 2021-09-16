Okullar kapanıyor mu son dakika? İlkokul, ortaokul, liseler Ekim ayında kapanacak mı? Bakan açıkladı...

Okullar kapanıyor mu son dakika? İlkokul, ortaokul, liseler Ekim ayında kapanacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Alınan tedbirlerin etkisini göstermesi ve aşılama uygulamasının yaygınlaşması sonrasında vaka sayılarında düşüş yaşandı. Okulların yeniden kapanıp kapanmayacağı veli ve öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İşte, okullar kapanıyor mu son dakika? İlkokul, ortaokul, liseler Ekim ayında kapanacak mı?

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?

Okullar yüz yüze eğitime devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, başlayan yüz yüze eğitim dönemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, 'Çeşitli çalışmalarla okulları yüz yüze eğitime hazır hale getirdik." dedi.